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Mohamed Saeed
Çeviri:

“Barcelona'da baskı daha az!” Anthony Gordon, Everton'daki kümede kalma mücadelesinin ardından Camp Nou'daki hayatını samimiyetle değerlendirdi

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Anthony Gordon, Premier League'den ses getiren transferinin ardından Barcelona'da hızlı bir başlangıç yaptı. Ancak kanat oyuncusu, İspanya'daki beklenti baskısına ilişkin şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Spotify Camp Nou'da sürekli kupa kazanma beklentisi olmasına rağmen İngiltere millî futbolcusu, puan tablosunun alt yarısında geçirdiği dönemde üzerinde çok daha fazla baskı hissettiğini söyledi.

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Camp Nou'da gözler üzerinde

25 yaşındaki hücum oyuncusu, Barcelona formasıyla çıktığı ilk 13 maçta üç gol ve beş asist kaydederek Katalonya'da kısa sürede taraftarların beğenisini kazandı. Etkisi öylesine büyük oldu ki yerel taraftarlar, eski Newcastle oyuncusunu çoktan kendilerinden biri olarak benimsedi; hatta onu “Katalan” olarak tanımlayan bir pankart açtı. La Liga'daki hayatına alışma sürecini değerlendiren Gordon, mevcut performansının yapabileceklerinin yalnızca küçük bir kısmı olduğunu ve Hansi Flick'in taktik düzenine daha fazla uyum sağladıkça gelişeceğini söylüyor.

Gordon, Barcelona'nın Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında, “İyi başladım ama defalarca söylediğim gibi çok daha fazlasını yapabilirim. Gerçekten gelişmem ve kendimi buraya ait hissetmem biraz zaman alacak. Bu olduğunda, şu ana kadar görmediğiniz en iyi hâlimi göreceksiniz. Herkes bana kendimi çok iyi hissettirdi. Herkes çok iyi davrandı. Burada harika bir kültür var; herkes çok genç olduğu için ortam çok sıcak ve çok canlı. Bunun bir parçası olmak harika,” dedi.

Beklentilerin yarattığı baskı

Gordon'ın Avrupa futbolunun zirvesine uzanan yolu alışılmışın dışındaydı. Önce Goodison Park'ta zorlu bir ligde kalma mücadelesi verdi, ardından St James' Park'ta Avrupa kupalarına katılma hedefinin başarıya ulaşmasında rol oynadı. Birçok kişi dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamanın benzersiz bir stres getirdiğini düşünse de kanat oyuncusuna göre küme düşme korkusu çok daha yıpratıcı. Gordon, Barcelona'daki ortamın kendisine, ligde kalma mücadelesinin getirdiği bunaltıcı başarısızlık korkusu olmadan en büyük hedeflerinin peşinden gitme özgürlüğü verdiğine inanıyor.

Kanat oyuncusu, “Üç [kulüpte] de gerçekten keyif aldım çünkü her biri insan olarak gelişmene yardımcı olan farklı şeyler sunuyor. Bence her kulvarda, her kupa için mücadele etmek kesinlikle en keyifli olanı. İnsanlar bunun daha fazla baskı yarattığını düşünüyor ama aslında küme düşmemek için mücadele etmekten ve Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ligde üst sıralara çıkmaya çalışmaktan daha az baskı var. Her kupayı kazanmak istiyorum. En iyisi olmak istiyorum. Bu kulüp bana bunu yapma imkânı veriyor,” diye açıkladı.

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Barcelona'nın oyun tarzına uyum

Rodri, Pedri ve Lamine Yamal gibi isimlerin yer aldığı bir orta saha ve hücum hattına katılmak, üst düzey taktik anlayış gerektiriyor. Gordon, yeni takım arkadaşlarının belirli hareketlerini ve tercihlerini hâlâ öğrendiğini kabul ederek koşularını topun hangi oyuncuda olduğuna göre ayarladığını belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nde Premier League'den bir rakiple yeniden karşılaşmadan önce kanat oyuncusu, gerçek anlamda üst düzey bir hücum tehdidine dönüşmek için oyununu geliştirmesi gereken alanları da belirledi. Gordon, “Bunu daha fazla yapabilirim, bazen belki biraz daha bencil olabilirim. Bazen belki de çok fazla pas veriyorum. Kesinlikle daha fazla gol atmalıyım ama dediğim gibi, gerçek şu ki maçları goller kazandırır ve ben buraya kupalar kazanmak için geldim,” dedi. Artık odağında, İngiltere'de geçirdiği dönemden iyi tanıdığı Aston Villa'ya karşı oynayacağı kritik maç var.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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