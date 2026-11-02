Anthony Gordon, Premier League'den ses getiren transferinin ardından Barcelona'da hızlı bir başlangıç yaptı. Ancak kanat oyuncusu, İspanya'daki beklenti baskısına ilişkin şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Spotify Camp Nou'da sürekli kupa kazanma beklentisi olmasına rağmen İngiltere millî futbolcusu, puan tablosunun alt yarısında geçirdiği dönemde üzerinde çok daha fazla baskı hissettiğini söyledi.

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Camp Nou'da gözler üzerinde

25 yaşındaki hücum oyuncusu, Barcelona formasıyla çıktığı ilk 13 maçta üç gol ve beş asist kaydederek Katalonya'da kısa sürede taraftarların beğenisini kazandı. Etkisi öylesine büyük oldu ki yerel taraftarlar, eski Newcastle oyuncusunu çoktan kendilerinden biri olarak benimsedi; hatta onu “Katalan” olarak tanımlayan bir pankart açtı. La Liga'daki hayatına alışma sürecini değerlendiren Gordon, mevcut performansının yapabileceklerinin yalnızca küçük bir kısmı olduğunu ve Hansi Flick'in taktik düzenine daha fazla uyum sağladıkça gelişeceğini söylüyor.

Gordon, Barcelona'nın Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında, “İyi başladım ama defalarca söylediğim gibi çok daha fazlasını yapabilirim. Gerçekten gelişmem ve kendimi buraya ait hissetmem biraz zaman alacak. Bu olduğunda, şu ana kadar görmediğiniz en iyi hâlimi göreceksiniz. Herkes bana kendimi çok iyi hissettirdi. Herkes çok iyi davrandı. Burada harika bir kültür var; herkes çok genç olduğu için ortam çok sıcak ve çok canlı. Bunun bir parçası olmak harika,” dedi.

Beklentilerin yarattığı baskı

Gordon'ın Avrupa futbolunun zirvesine uzanan yolu alışılmışın dışındaydı. Önce Goodison Park'ta zorlu bir ligde kalma mücadelesi verdi, ardından St James' Park'ta Avrupa kupalarına katılma hedefinin başarıya ulaşmasında rol oynadı. Birçok kişi dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamanın benzersiz bir stres getirdiğini düşünse de kanat oyuncusuna göre küme düşme korkusu çok daha yıpratıcı. Gordon, Barcelona'daki ortamın kendisine, ligde kalma mücadelesinin getirdiği bunaltıcı başarısızlık korkusu olmadan en büyük hedeflerinin peşinden gitme özgürlüğü verdiğine inanıyor.

Kanat oyuncusu, “Üç [kulüpte] de gerçekten keyif aldım çünkü her biri insan olarak gelişmene yardımcı olan farklı şeyler sunuyor. Bence her kulvarda, her kupa için mücadele etmek kesinlikle en keyifli olanı. İnsanlar bunun daha fazla baskı yarattığını düşünüyor ama aslında küme düşmemek için mücadele etmekten ve Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ligde üst sıralara çıkmaya çalışmaktan daha az baskı var. Her kupayı kazanmak istiyorum. En iyisi olmak istiyorum. Bu kulüp bana bunu yapma imkânı veriyor,” diye açıkladı.

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Barcelona'nın oyun tarzına uyum

Rodri, Pedri ve Lamine Yamal gibi isimlerin yer aldığı bir orta saha ve hücum hattına katılmak, üst düzey taktik anlayış gerektiriyor. Gordon, yeni takım arkadaşlarının belirli hareketlerini ve tercihlerini hâlâ öğrendiğini kabul ederek koşularını topun hangi oyuncuda olduğuna göre ayarladığını belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nde Premier League'den bir rakiple yeniden karşılaşmadan önce kanat oyuncusu, gerçek anlamda üst düzey bir hücum tehdidine dönüşmek için oyununu geliştirmesi gereken alanları da belirledi. Gordon, “Bunu daha fazla yapabilirim, bazen belki biraz daha bencil olabilirim. Bazen belki de çok fazla pas veriyorum. Kesinlikle daha fazla gol atmalıyım ama dediğim gibi, gerçek şu ki maçları goller kazandırır ve ben buraya kupalar kazanmak için geldim,” dedi. Artık odağında, İngiltere'de geçirdiği dönemden iyi tanıdığı Aston Villa'ya karşı oynayacağı kritik maç var.