Barcelona, Coutinho ve Umtiti ile yollarını ayırmayı düşünüyor

Kral Kupası finalinde Valencia’ya boyun eğen Barcelona’da, takımdan gönderilecek oyuncular belirlenmeye başladı.

2018-2019 sezonunda ’yı şampiyon olarak tamamlayan , Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dramatik bir şekilde ’e elendikten sonra, Kral Kupası finalinde de ’ya 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından üzerindeki baskı daha da artan teknik direktör Ernesto Valverde’nin, Katalan ekipte kalıp kalmayacağı merak konusu haline geldi.

Valverde’nin yanı sıra, Barcelona kadrosuna dahil olduktan sonra istenilen performansa bir türlü ulaşamayan Philippe Coutinho ve Samuel Umtiti de takımdan gönderilmesi düşünülen oyuncular arasında bulunuyor.

Kral Kupası finalinin ardından verdiği röportajda konuşan Barcelona başkanı Josep Bartomeu “Sezonu La Liga şampiyonluğuyla noktaladık. Kral Kupası’nı da kazanmak istiyorduk ama olmadı. Yola devam etmemiz gerekiyor. Her sezon yeni oyuncular takıma katılıyor. Frenkie de Jong ile anlaştık. Başka oyuncularla da görüşmelerimiz sürüyor. Her zaman transferler olacaktır. Bu şu an konuşulacak bir konu değil.” ifadelerini kullandı.

Frenkie de Jong ile anlaşmaya varan Barcelona, Matthijs de Ligt ve Antoine Griezmann’ı da kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.