Barcelona CEO'su Ferran Reverter yedi ay önce getirildiği görevden istifa etti. Kulüpten yapılan açıklamada istifanın "kişisel ve ailevi" nedenlerle gerçekleştiği belirtildi.

Ancak Marca'nın haberine göre; ayrılığın ardında yatan sebep Barcelona'nın Spotify ile yapacağı sponsorluk anlaşması konusunda yaşanan anlaşmazlık.

Barça dünyaca ünlü dijital müzik platformu Spotify ile üç yıl sürecek, 280 milyon euro değerinde bir anlaşma için görüşüyordu. Spotify, formalardaki göğüs reklamının yanı sıra, tarihte Camp Nou'nun isim haklarını satın alan ilk şirket olacaktı.

Barcelona'nın 2017 yılında Japon firması Rakuten ile imzaladığı 55 milyon euro'luk forma reklamı anlaşması 2021/22 sezonu sonunda bitecek.

Yedi ayda önemli adımlar attı

Reverter göreve geldikten sonra Barcelona'nın 1.35 milyar euro'luk borcunun azaltılmasında önemli rol oynamıştı.

İspanyol futbol adamı ayrıca, Camp Nou'nun renovasyonu için hazırlanan 'Espai Barça' projesiyle de ilgileniyordu. Barcelona üyeleri, Aralık ayında projenin finansmanı için Goldman Sachs'ten 1.5 milyar euro kredi alınmasına onay vermişti.

Joan Laporta geçtiğimiz hafta verdiği demeçte, Barcelona başkanlığına seçildiğinden bu yana geçen bir yıllık sürede maaş yükünün 159 milyon euro düştüğünü söylemişti.

Laporta'nın Ağustos ayında kamuoyuyla paylaştığı verilere göre o dönemdeki maaş toplamı, kulübün gelirlerinin %103'ü oranındaydı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Reverter'e borçların yeniden yapılandırılması, Espai Barça projesine finansman sağlanması ve maaş yükünün azaltılması gibi konularda oynadığı rol için teşekkür edildi.

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