"Barcelona cennetinden Manchester cehennemine": Rashford'un dönüşü nasıl gerçek bir kabusa dönüştü?

Marcus Rashford'un memleketine dönüşü, en azından şimdilik, planlandığı gibi gitmedi. Barcelona'ya kiralık olarak gittiği ve parladığı, dikkat çekici istatistikler ürettiği dönemin sona ermesinin ardından İngiliz forvet, Katalan kulübünün satın alma maddesini devreye sokamamasının üzerine Manchester United'a geri döndü.

Buna rağmen sezona başlangıcı, en hafif tabirle hayal kırıklığı yarattı. Bu durum, Manchester United'ın kendisinin geçirdiği zorlu koşullar göz önüne alındığında anlaşılabilir; zira kulüp, tarihine ve mali kaynaklarına sahip bir takımdan beklenenin çok altında bir performans sergiliyor.

"Sport" gazetesine göre Rashford hâlâ herhangi bir değişiklik yaratmaktan ya da takımın dinamiğini iyileştirmeye katkıda bulunmaktan aciz durumda.

Rakamlar, İngiliz forvetin sezon başındaki sıkıntısını yansıtıyor. Rashford sekiz maçta 502 dakika sahada kaldı ve hiçbir gol atmadı ya da asist yapmadı.

Bu istatistikler, kendisinden beklenenlerle keskin bir biçimde çelişiyor ve şimdi yeni bir sakatlık nedeniyle daha da ağırlaştı.

Forvet, Manchester United'ı endişelendiren kronik bir kalça sorunu yaşıyor. İngiltere'den gelen raporlara göre Rashford bu sorunu ekim ayının başından beri çekiyor; bu durum son dönemde birçok maçta forma giyememesine neden oldu ve önümüzdeki haftalarda oynayıp oynayamayacağı konusunda soru işaretleri doğurmaya başladı.

En endişe verici yönlerden biri, dönüşü için belirlenmiş bir tarihin olmaması. Bazı raporlar bir sonraki Avrupa maçını (Roma'ya karşı) sahalara dönüşü için olası bir fırsat olarak gösterse de kalça sakatlığı, umduğu gibi başlamayan bir sezonda Rashford için bir başka baş ağrısına dönüştü.

Ancak Manchester United'daki durum kritik. Teknik direktörü Michael Carrick'in geleceği soru işaretleri doğurmaya başladı ve bu belirsizlik Rashford'u da etkileyebilir.

Carrick'in, İngiliz forvetin dönüşünü en çok destekleyenlerden biri olduğu ve ona güven aşılamada, takımda ön plana çıkan bir rol vermede kilit bir figür olduğu unutulmamalı. Dolayısıyla teknik heyette olası herhangi bir değişiklik, kulüp içindeki en önemli destekçilerinden birini de kaybetmesi anlamına geliyor.

Böylece Rashford'un geleceği bir kez daha belirsizleşti. Fiziksel sorunlar, seviyesindeki düşüş ve takımın yedek kulübesini saran belirsizlik arasında İngiliz forvet son derece zorlu bir durumla karşı karşıya.

En iyi seviyesine yeniden ulaşmak ve Manchester United'da kendini bir kez daha kanıtlamak için yeni bir fırsat olması gereken şey, bir başka karmaşık bölüme dönüşmenin işaretlerini vermeye başladı.