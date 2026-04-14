Barcelona - Celta Vigo maçına bilet nasıl alınır: La Liga fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Barcelona, 22 Nisan Çarşamba günü Barselona'daki Spotify Camp Nou'da Celta Vigo'yu ağırlayacak; bu maç, Katalan devinin La Liga şampiyonluğunu garantilemesi yolunda hayati bir adım olacak.

Barcelona şu anda La Liga'da 1. sırada yer alırken, Celta Vigo 6. sırada bulunuyor. Konuk takım, Avrupa kupalarına katılma şansını güçlendirmek için büyük bir sürpriz yapmayı hedefliyor.

GOAL, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları da dahil olmak üzere, Barcelona - Celta Vigo maçı için bilet temin etme konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Barcelona - Celta Vigo La Liga maçı ne zaman başlıyor?

La Liga - La Liga Spotify Camp Nou

Barcelona - Celta Vigo La Liga maç biletleri nasıl satın alınır?

La Liga maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur.

La Liga biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, kulüplerin resmi web sitelerine gitmektir. Burada "Biletler" bölümüne yönelmeniz gerekecektir.

Biletler resmi kanallarda tükenmişse ya da resmi satış başlamadan önce yerinizi ayırtmak ya da son dakika biletlerini kapmak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil satış platformlarını değerlendirebilirsiniz.

Barcelona - Celta Vigo maçından ne beklemeli?

Barça bu maça ligde muhteşem bir formla giriyor, ancak Blaugrana, 9 Kasım'da Balaídos'ta Robert Lewandowski'nin kusursuz hat-trick'iyle öne çıkan ve 4-2 galibiyetle sonuçlanan maçtaki dominant performansını tekrarlamak isteyecektir.

Celta Vigo, Real Sociedad ve Real Betis'in baskısına karşı ilk altı sıradaki yerini korumak için mücadele ediyor. Son lig maçında bir yenilgi alsa da, hızlı geçiş yapma yetenekleri onları kontratakta tehlikeli bir rakip haline getiriyor.

Bu iki takımın 19 Nisan'da Spotify Camp Nou'da son karşılaşması, ev sahibi takımın 4-3 galibiyetiyle sonuçlanan bir gol şöleniydi ve Celta'nın Barça savunmasını sarsacak güce sahip olduğunu kanıtladı. Yaratıcı yeteneği ile tüm sezon boyunca lig lideri için fark yaratan sansasyonel Lamine Yamal'ı takip edin.

Barcelona - Celta Vigo La Liga maçının biletleri ne kadar?

La Liga biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir.

Çoğu kulüp, yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar kulüpler arasında farklılık gösterir.

Bu faktörlerin yanı sıra, stadyumdaki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle en yüksek fiyata sahiptir. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; Madrid derbisi (Real Madrid - Atletico Madrid) ve El Clásico (Barcelona - Real Madrid) gibi büyük rakiplerle oynanan önemli maçlar en yüksek kategoriye girer ve fiyatlar da buna göre artar.

2025-26 La Liga bilet fiyatları (kulüplere göre)

Kulüp Stadyum ve Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin) Alaves Mendizorrotza 13 € - 59 € Athletic Bilbao San Mames 30 € - 110 € Atletico Madrid Metropolitano 30 € - 150 € Barcelona Camp Nou 46 € - 149 € Celta Vigo Balaidos 20 € - 80 € Elche Martinez Valero 25 € - 90 € Espanyol RCDE Stadyumu 30 € - 100 € Getafe Coliseum 40 € - 95 € Girona Montilivi 35 € - 64 € Levante Ciutat de Valencia 30 € - 90 € Mallorca Mallorca Son Moix 40 € - 95 € Osasuna El Sadar 40 € - 140 € Rayo Vallecano Vallecas 20 € - 90 € Real Betis La Cartuja 20 € - 90 € Real Madrid Santiago Bernabeu 20 € - 90 € Real Oviedo Carlos Tartiere 21 € - 75 € Real Sociedad Anoeta 25 € - 60 € Sevilla Ramon Sanchez-Pizjuan 45 € - 165 € Valensiya Mestalla 30 € - 100 € Villarreal La Ceramica 20 € - 50 €

Daha fazla bilgi