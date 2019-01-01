Barcelona - Celta Vigo maçı hangi kanalda? (9 Kasım 2019)
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Geçtiğimiz hafta önce ligde Levante'ye mağlup olan, ardından da Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da Slavia Prag ile 0-0 berabere kalan Barcelona, La Liga'nın 13. haftasında son dört maçını kaybeden Celta Vigo ile karşılaşacak.
9 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'te başlayacak mücadele saat 23:00'te başlayacak. Ancak La Liga'nın Türkiye'de televizyon yayıncısı olmadığı için bu maç yayınlanmayacak.
Barcelona - Celta Vigo maçının muhtemel 11'leri
Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Lenglet, Firpo; Arthur, Busquets, de Jong; Griezmann, Messi, Fati
Celta Vigo: Blanco; Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza; Mendez, Lobotka, Beltran, Suarez; Aspas, Fernandez
Barcelona - Celta Vigo maçı öncesi öne çıkan Opta verileri
- La Liga'da 2014/15 sezonu başından bu yana Barcelona'yı en fazla mağlup etmeyi başaran takım Celta Vigo (4G 2B 4M).
- Barcelona, La Liga'da evinde oynadığı son 32 maçın tamamında gol attı (27G 4B 1M - maç başına 2,9 gol) ve son 12 maçını kazandı.
- La Liga'da bu sezon 12 haftada dokuz puan toplayan Celta Vigo, 1985/86 sezonundan bu yana (7 puan) en kötü lig başlangıcına imza attı.
- La Liga'daki son 10 maçının birini kazanan Celta Vigo (1G 3B 6M), son dört maçını kaybetti ve bu süreçte altı maçta gol atamadı.
- Barcelona forması giyen Antoine Griezmann'ın La Liga'da karşılaştığı takımlar arasında en fazla gole katkı yaptığı iki rakibinden biri (8 gol, 5 asist - Athletic ile birlikte).