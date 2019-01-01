La Liga

Barcelona - Celta Vigo maçı hangi kanalda? (9 Kasım 2019)

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Geçtiğimiz hafta ligde Levante karşısında şok bir yenilgi alan Barcelona, Celta Vigo karşısında moral bulmaya çalışacak.

Geçtiğimiz hafta önce ligde Levante'ye mağlup olan, ardından da Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da Slavia Prag ile 0-0 berabere kalan Barcelona, La Liga'nın 13. haftasında son dört maçını kaybeden Celta Vigo ile karşılaşacak.

9 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'te başlayacak mücadele saat 23:00'te başlayacak. Ancak La Liga'nın Türkiye'de televizyon yayıncısı olmadığı için bu maç yayınlanmayacak.

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Barcelona - Celta Vigo maçının muhtemel 11'leri

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Lenglet, Firpo; Arthur, Busquets, de Jong; Griezmann, Messi, Fati

Editörün Seçtikleri

Celta Vigo: Blanco; Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza; Mendez, Lobotka, Beltran, Suarez; Aspas, Fernandez

Barcelona - Celta Vigo maçı öncesi öne çıkan Opta verileri

  • La Liga'da 2014/15 sezonu başından bu yana Barcelona'yı en fazla mağlup etmeyi başaran takım Celta Vigo (4G 2B 4M).
  • Barcelona, La Liga'da evinde oynadığı son 32 maçın tamamında gol attı (27G 4B 1M - maç başına 2,9 gol) ve son 12 maçını kazandı.
  • La Liga'da bu sezon 12 haftada dokuz puan toplayan Celta Vigo, 1985/86 sezonundan bu yana (7 puan) en kötü lig başlangıcına imza attı.
  • La Liga'daki son 10 maçının birini kazanan Celta Vigo (1G 3B 6M), son dört maçını kaybetti ve bu süreçte altı maçta gol atamadı.
  • Barcelona forması giyen Antoine Griezmann'ın La Liga'da karşılaştığı takımlar arasında en fazla gole katkı yaptığı iki rakibinden biri (8 gol, 5 asist - Athletic ile birlikte).

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