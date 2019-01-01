Barcelona - Celta Vigo maçı hangi kanalda? (9 Kasım 2019)

Geçtiğimiz hafta ligde Levante karşısında şok bir yenilgi alan Barcelona, Celta Vigo karşısında moral bulmaya çalışacak.

Geçtiğimiz hafta önce ligde 'ye mağlup olan, ardından da Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da Slavia Prag ile 0-0 berabere kalan , 'nın 13. haftasında son dört maçını kaybeden ile karşılaşacak.

9 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'te başlayacak mücadele saat 23:00'te başlayacak. Ancak La Liga'nın 'de televizyon yayıncısı olmadığı için bu maç yayınlanmayacak.

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Barcelona - Celta Vigo maçının muhtemel 11'leri

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Lenglet, Firpo; Arthur, Busquets, de Jong; Griezmann, Messi, Fati

Celta Vigo: Blanco; Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza; Mendez, Lobotka, Beltran, Suarez; Aspas, Fernandez

Barcelona - Celta Vigo maçı öncesi öne çıkan Opta verileri