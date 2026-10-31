Barcelona çekiliyor: Manchester United'ın cevheri bir ayağını Real Madrid'e attı

İngiliz genç oyuncunun Paris Saint-Germain'in son teklifini reddetmesi ve İspanya Ligi'nde kariyerine devam etme isteğini bir kez daha yinelemesinin ardından, JJ Gabriel'in Real Madrid'e transferi her zamankinden daha yakın hale geldi. Bu adım, Kraliyet kulübünün transferi bitirmesinin önünü açıyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, oyuncu gideceği yer konusunda sessizliğini sürdürse de, JJ Gabriel'in geleceği artık daha net bir hal aldı. Oyuncu, Manchester United ile bağının sona erdiğinin resmen açıklanmasını ve Avrupa kıtasında bir oyuncu olarak tescil işlemlerini tamamlamasına imkân verecek Kıbrıs pasaportunun çıkmasını bekliyor.

Bununla birlikte, son günler, geleceği parlak İngiliz yeteneği kadrosuna katacak kulüple ilgili kalan şüpheleri dağıtan birtakım hamlelere ve görüşmelere sahne oldu.

Geçtiğimiz günlerde, JJ Gabriel'in geleceğiyle ilgili son gelişmeler Paris Saint-Germain kulübüyle bağlantılıydı; zira İngiliz raporları, Fransız kulübünün genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katma girişimlerinden vazgeçmediğini ve hem oyuncuyu hem de çevresini projesine ikna etmek için son bir denemede teklifini sportif ve mali açıdan iyileştirmeye çalıştığını doğruladı.

Paris Saint-Germain, JJ Gabriel'in ilk etapta ortaya koyduğu çekinceleri aşmak amacıyla; mali gücünü, kulübün yürüttüğü iddialı sportif projesini ve genç oyuncularla ilişkilerinde Luis Enrique'nin cesur kişiliğini yeniden masaya koydu.

Paris Saint-Germain ile yapılan temasların üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, JJ Gabriel ve menajerinden gelen yanıt, başlangıçtaki tutumlarında herhangi bir değişiklik olmadığını teyit etti. Oyuncu, Paris teklifini takdir etse de, futbol gelişimini sürdürmek için İngiltere Premier Lig'den ayrılıp Fransız futboluna geçmesine gerek olmadığını düşünüyor.

JJ Gabriel, Paris Saint-Germain'in son teklifini reddetmekle yetinmedi; ayrıca isteğinin İspanya Ligi'nde oynamak olduğunu bir kez daha vurguladı. Oyuncu, potansiyelini ortaya koymak ve mümkün olan en kısa sürede dünya çapındaki futbol seçkinleri arasına girmek için tüm koşulların burada hazır olduğunu düşünüyor.

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Yol açıldı

Paris Saint-Germain'in oyuncuyla anlaşma yarışından çekilmesiyle birlikte, son anlarda köklü değişiklikler yaşanmadığı sürece, JJ Gabriel'in yakın gelecekte beyaz formayı giyeceğini teyit etmek artık mümkün hale geldi.

Ayrıca İngiliz yeteneğini kadrosuna katmak için Barcelona ile Real Madrid arasında beklenen çekişmenin de büyük ölçüde sonuçlanmış göründüğü anlaşılıyor.

Barcelona'dan kaynaklar, JJ Gabriel ile anlaşma olasılığını değerlendirmek üzere oyuncunun menajeri Ali Barat ile temaslar olduğunu doğruladı; ancak aynı kaynaklar daha sonra, Barcelona'nın spor direktörü Deco'nun teyit ettiği üzere, Katalan kulübünün oyuncuyu kadrosuna katma rekabetinden uzak kaldığının altını çizdi.

Buna karşılık, geçtiğimiz günlerde Castelldefels'teki konaklaması sırasında JJ Gabriel'e eşlik eden yakın çevresi, Barcelona'nın tutumu konusunda aynı netlikte değildi. Oyuncu, kendisine sunulan teklifleri değerlendirmek için gereken aşamaların tamamlanmasını ve Avrupa Birliği vatandaşı bir oyuncu olarak tescil edilmesine imkân verecek pasaportu almayı bekliyordu.

Barcelona'nın teklifinin, Paris Saint-Germain'in ve özellikle Real Madrid'in sunduğu tekliflere rakip olacak biçimde ortaya konmadığı, bunun oyuncunun Katalan kulübünün saflarına katılma yönündeki ilk isteğine dayandığı açıkça görülüyor.

Son müzakerelerin sonuçlarına bakıldığında, tablo her zamankinden daha net hale geldi; zira Bayern Münih yarıştan erken bir aşamada çekildi, Barcelona devasa bir mali açık artırmadan uzak durmayı seçti, Paris Saint-Germain ise oyuncuyu sportif projesine ikna etmeyi başaramadı. Buna karşılık, önümüzdeki üç sezonu kapsayan bir sözleşme ve bir dizi sportif talep karşılığında, 10 milyon euroyu aşan bir maliyeti üstlenmeye hazır tek kulüp olarak Real Madrid öne çıkıyor.

Transferle ilgili nihai resmî açıklama hâlâ beklense de, tüm işaretler JJ Gabriel'in bir sonraki adresinin Santiago Bernabéu Stadı olacağını gösteriyor.