Barcelona, Casado’yu transfer listesine koydu ve fiyatını belirledi

Barcelona’nın orta saha oyuncusu Marc Casado, geleceğiyle ilgili seçeneklerini sakin bir şekilde değerlendirmeye devam ediyor. Bu arada İtalyan basında yer alan haberlere göre, menajeri onu yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen AC Milan’a önerdi; Barcelona ise oyuncunun değerini yaklaşık 25 milyon euro olarak belirledi.

İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesine göre, Casado'nun menajeri Jorge Mendes, forvet Gonzalo Ramos'un olası transferiyle ilgili başka bir anlaşma için Milan kulübüyle yaptığı görüşmeleri fırsat bilerek, Katalan oyuncunun transfer olasılığını Rossoneri yönetimine sundu.

Ancak İtalyan gazete, Milan’ın önceliğinin hâlâ Sporting Lizbon’un Norveçli orta saha oyuncusu Morten Høiland’ı kadrosuna katmak olduğunu belirtti; ancak transferin yüksek maliyeti, anlaşmanın tamamlanmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Bu durum, Kasado da dahil olmak üzere diğer alternatiflerin önünü açabilir.

Şu anda Casado, geleceğini belirlemek için acele etmiyor gibi görünüyor. Barcelona'nın yeni sezon hazırlıklarına başlamasına iki hafta kaldı ve tüm işaretler, özellikle de önünde birçok seçenek olması nedeniyle, nihai kararını o zaman vereceğini gösteriyor.

Oyuncuya olan ilgi sadece İtalya ile sınırlı değil; Avrupa ve Suudi Arabistan’daki kulüpler de ona ilgi gösterdi. Ayrıca Türk kulübü Beşiktaş, olası bir transferin koşullarını öğrenmek için adımlar attı ve Barcelona oyuncusunun durumunu öğrenmek üzere Mendes ile temasa geçti.