Barcelona, Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin mevcut sezonun sonunda sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle ayrılmasına hazırlık olarak, yeni bir forvet transferi için resmi adım attı.

Robert Lewandowski'nin Barcelona'daki geleceği, önümüzdeki Haziran ayında sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle belirsizlik içinde. Bu durum, Katalan kulübünde onun kalmasının yararı ya da yararı olmadığı konusunda tartışmalara yol açtı.

Yönetim, deneyimli Polonyalı forvetin sözleşmesinin uzatılabileceğine işaret etse de, bu konu hâlâ açık bir bölünmeye neden oluyor. Bazı yetkililer sözleşmenin uzatılmasından yana olurken, diğerleri yaz transfer döneminde hücumda yeni bir sayfa açılması gerektiğini savunuyor.

"Sport" gazetesi ise Kosovalı forvet Vesnik Aslani'nin bu hafta Alman liginde Mainz kalesine attığı muhteşem golle yeniden öne çıktığını, ancak Hoffenheim'ın 1-2'lik yenilgisini engelleyemediğini yazdı. Takımı, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesini sürdürüyor ve şu anda liderin sadece üç puan gerisinde beşinci sırada bulunuyor. Bu durumun büyük ölçüde en önemli forvetinin performansına borçlu olduğu belirtiliyor.

Gazete, Kosovalı oyuncunun geleneksel bir forvet olmadığını vurguladı. Aksine, onun oyun stili, ceza sahası dışına çıkabilen, takım arkadaşlarıyla uyum içinde hareket edebilen, kanatlarda oynayabilen ve sahanın her yerinde hücum fırsatları yaratabilen modern bir forvetin özelliklerine uyuyor.

Lewandowski'nin geleceği belirsizliğini korurken, Aslani Polonyalı forvetin alternatifi olabilir.

Barcelona'nın spor yönetimi, gelişme potansiyeli olan ve transfer piyasasında finansal açıdan uygun bir seçenek olarak aylardır Aslani'yi takip ediyor. Menajeri Ayman Dahmani'nin açıkladığı gibi, Barcelona onun durumu hakkında resmi olarak bilgi talep etti.

Bu adım, Aslani'nin adının Barça'nın sportif direktörü Deco'nun masasında, kulübün spor planları arasında yer aldığını teyit ediyor. Bu bağlamda, 30 milyon avronun altında olabilecek forvetin fiyatı, gerçekçi bir seçenek olarak görülüyor.

Oyuncu da medyanın ilgisinden kaçamıyor. Son zamanlardaki muhteşem performansının ardından Aslani, geleceğine değindi ve bunu Barcelona ile ilişkilendirdi. Olası bir transferin kapısını kapatmayan oyuncu, "Önce futbolumu oynayayım, sezon bittikten sonra konuşuruz" dedi.

