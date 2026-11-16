Barcelona bundan faydalandı! İspanyol hakemliğini sarsan çarpıcı suçlamalar 107. dakika gecesinin ardından

Deportivo La Coruña kulübü, Barcelona karşısında oynadığı maçı yöneten hakem Elizabeth Calf Valentine'nin yönetimini eleştiren resmi bir açıklama yayınladı. Kulüp, ikinci yarıda uzun bir uzatma süresi eklenmesine duyduğu öfkeyi dile getirdi; zira karşılaşma 107. dakikaya kadar uzadı ve bu süreçte Katalan takımı beraberlik golünü buldu.

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Galiçya ekibi, kulüp olarak maçın belirlenen sürenin ardından devam etmesini kabul edilemez buldu; zira hakem heyeti 8 dakikalık uzatma süresi ilan etmişti, ancak oyun 9 dakika daha sürdü ve Barcelona 102. dakikada beraberlik golünü (1-1) kaydetti.

Deportivo, İspanya Kadınlar Ligi'nin 11. haftası kapsamında dün pazar günü oynanan maçın ardından yayımladığı açıklamada, sürenin yönetiminin karşılaşmanın akışını ve nihai sonucunu doğrudan etkilediğini belirterek, yetkili mercilerden olayı incelemelerini ve bu konuda açıklama sunmalarını talep etti.

Maçın 107. dakikaya kadar sürmesinin bir gerekçesi yok

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Deportivo, pazar günü Barcelona karşısında oynanan maçtaki hakemlikle ilgili büyük rahatsızlığını ve kesin reddini dile getirmektedir; özellikle de maçın akışını ve nihai sonucunu doğrudan etkileyen uzatma süresinin kötü yönetimi nedeniyle."

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Açıklamada şöyle devam edildi: "Sonuç Deportivo'nun karşılıksız bir golle önde olduğunu gösterirken, hakem heyeti ikinci yarıda 8 dakikalık uzatma süresi ilan etti; bu sürenin 92. dakikada başlaması gerekiyordu, yani maçın 100. dakikada sona ermesi gerekiyordu. Ancak karşılaşma, anlaşılmaz ve gerekçesiz bir biçimde 107. dakikaya kadar sürdü; Barcelona beraberlik golünü 102. dakikada, yani ilan edilen uzatma süresi aşıldıktan sonra kaydetti."

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Kulüp, bu uzatmanın kendi bakış açısına göre nesnel gerekçelere dayanmadığını vurgulayarak, bunun rekabetin dürüstlüğüne ilişkin soru işaretleri doğurduğunu belirtti; özellikle de olayın, takımının hakem kararlarından zarar gördüğünü söylediği önceki iki haftanın ardından gelmesi nedeniyle.

Deportivo, dört binden fazla seyircinin maçı tribünlerden izlediğine ve takımın maruz kaldığını belirttiği zararı gördüğüne dikkat çekerek, taraftarlarının ve oyuncularının saygıyı ve fırsat eşitliğini hak ettiğini vurguladı.

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Hakemliğin incelenmesi talebi

Galiçya ekibi, kadın futbolunun diğer müsabakalarda uygulanan profesyonellik ve rekabet güvenceleri bakımından aynı standartları hak ettiğini vurgulayarak, ligin gelişiminin hakemlik kalitesinin iyileştirilmesine, standartların birleştirilmesine ve kulüplerin müsabakaların yönetimine olan güveninin güçlendirilmesine bağlı olduğunu ifade etti.

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Deportivo, yetkili mercilerden maç sırasında yaşananları analiz etmelerini, gerekli açıklamaları sunmalarını ve bu tür olayların tekrarını önleyecek önlemleri almalarını talep ederek, kadın futboluna olan bağlılığının, oyuncularına zarar verdiğini ya da rekabetin dürüstlüğüne halel getirdiğini düşündüğü kararlara itiraz etmesine engel olmayacağını vurguladı.