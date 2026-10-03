Barcelona, Palmeiras'ın cevheri ve beklenen en parlak yeteneklerden biri olan Brezilyalı oyuncu Eduardo Conceiçao'nun gelişimini yakından izliyor.

Sport gazetesi, Barcelona'nın Conceiçao'nun ülkesinin 17 yaş altı milli takımıyla İsviçre'de Avrupa Futbol Federasyonu'nun düzenlediği dostluk turnuvasındaki performansını takip ettiğini aktardı.

Conceiçao, grup aşamasının ilk maçında, Brezilya milli takımının Kanada'yı 6-0 ezip geçtiği karşılaşmada parladı ve Palmeiras'ın yeteneği harika bir gol kaydetti. Ardından İspanya'ya 3-1 yenilerek bir aksilik yaşandı; bu maçın öncesinde ise Fildişi Sahili 2-1 mağlup edilmişti.

Barcelona'nın oyuncuya olan ilgisine dair haberlerin ortaya çıkmasından bu yana, Deco liderliğindeki sportif yönetimin tutumu, oyuncunun gerçekten muazzam bir yetenek olduğunu vurgulamakla sınırlı kaldı; ancak kulüp, oyuncunun 18 yaşına gelmesini bekleyerek gelecekte onunla anlaşmaya yönelik hiçbir resmi adım atmadı.

Buna karşılık Palmeiras çoktan harekete geçti ve oyuncuyla, ayrılış için 100 milyon euro değerinde serbest kalma bedeli içeren ilk profesyonel sözleşmesini güvence altına almayı başardı; bu rakam, Avrupa transfer piyasası önünde büyük bir meydan okuma teşkil ediyor.

Eduardo Conceiçao olgunlaşmaya ve gelişmeye devam ediyor; her ne kadar bazı kaynaklar futbol gelişiminde göreceli bir gerileme durumunun da bulunduğuna işaret etse de.

Brezilya milli takımıyla yer aldığı ve dünyanın en güçlü milli takımlarından bazılarıyla karşılaştığı İsviçre'de, günümüzün en umut vadeden futbol cevherlerinden biri olarak kabul edilen oyuncuyu yakından takip etmek ve mevcut teknik seviyesini görmek için Barcelona hazır bulundu.



