Barcelona, Betis karşısında Real Madrid'in başarısının peşinde: Yamal La Liga'da tarih yazıyor

Real Betis, yarın cumartesi günü İspanya Ligi'nin dokuzuncu haftasında Barcelona'yı konuk ediyor. Katalan ekibinin ligdeki kusursuz çıkışını sürdürmeyi hedeflediği bu karşılaşmada, ev sahibi ekip ise rakibinin sahasında olağanüstü bir gol istatistiğine sahip olan Blaugrana karşısındaki uzun olumsuz serisine son vermeyi umuyor.

İstatistik alanında uzmanlaşmış "Opta" ağının verilerine göre Real Betis, İspanya Ligi'nde kendi sahasında Barcelona'ya karşı oynadığı son 15 maçta hiçbir galibiyet elde edemedi; bu süreçte 4 kez berabere kaldı ve 11 maçı kaybetti. Bu, ekibin birinci lig tarihi boyunca kendi sahasında tek bir rakip karşısında yaşadığı en uzun galibiyet alamama serisi.

Buna karşılık Barcelona, İspanya Ligi'nde Real Betis karşısında deplasmanda oynadığı son 20 maçın her birinde gol kaydetti ve toplamda 52 gole ulaştı. Bu, Katalan ekibinin ligdeki tarihi boyunca deplasmanda tek bir rakip karşısında elde ettiği en uzun gol serisi.

Real Betis, 2026-2027 sezonunda İspanya Ligi'ndeki ilk 8 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 19 puan topladı ve (galibiyet başına 3 puan hesabıyla) ligde sezonun bu aşamasındaki en iyi puan hasılatını eşitledi. Bu başarıyı, şampiyonluğa ulaştığı 1934-1935 sezonunda elde etmişti.

Barcelona ise bu sezon İspanya Ligi'ndeki ilk 8 maçını kazanarak tarihinde ikinci kez bu başarıyı elde etti; daha önce aynı başarıyı teknik direktör Gerardo Martino yönetiminde 2013-2014 sezonunda yakalamıştı.

Lig tarihinde ilk dokuz maçının tamamını kazanmayı yalnızca bir takım başardı: 1968-1969 sezonunda Real Madrid.

Bu sezon İspanya Ligi'nde 6 farklı maçta 20 veya daha fazla şut sayısına ulaşan Barcelona ve bunu 4 maçta gerçekleştiren Real Betis, ligde farklı maçlarda bu şut sayısına en çok ulaşan 3 takım arasında yer alıyor; listedeki diğer takım ise bunu 5 maçta yapan Real Madrid.

Barcelona, Real Madrid ile birlikte, bu sezon birinci ligde 3 farklı maçta şutları iki veya daha fazla kez direğe ya da üst direğe çarpan Avrupa'nın 5 büyük liginden yalnızca iki takımdan biri oldu; bu maçlar Athletic Bilbao, Valencia ve Sevilla karşısında oynandı.

Isco Alarcon, Real Betis forması altında İspanya Ligi'nde Barcelona karşısında oynadığı 4 maçta 3 gol kaydetti. Endülüs ekibi adına ligde başka hiçbir rakibe daha fazla gol atmadı; Getafe ve Osasuna karşısında da 3'er gol kaydetti.

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ise takımın 2026-2027 sezonunda İspanya Ligi'ndeki ilk 8 maçında 7 gol ve 5 asistle 12 gole katkı sağladı. Böylece 21. yüzyılda ligde bir sezonda takımının ilk 8 maçının ardından gol katkısı en yüksek İspanyol oyuncu oldu.



