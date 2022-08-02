Dev takımları peşinden koşturan genç yetenek, Londra'nın yolunu tuttu.

Salı günü yapılan açıklamada, Chelsea'nin Aston Villa'nın altın çocuğu Carney Chukwuemeka'nın transfer yarışında Barcelona ve AC Milan'ı geride bıraktığı duyuruldu.

Maviler, 18 yaşındaki İngiliz genç oyuncunun transferi için 20 milyon Sterlin gibi yüklü bir ücret ödeyecek.

GOAL'ın 2022 NXGN listesinde oyunun en iyi 50 harikasından biri olarak gösterilen Chukwuemeka, İngiltere için 19 Yaş Altı Euro'da oynadı.

Ve ülkesinin finalde İsrail'i yenerek kupayı kaldırmasına büyük katkı sunan genç oyuncu, 'Turnuva Takımı'nın kadrosundan kendisine yer buldu.

Anlaşma hakkında ne söylendi?

Chelsea, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aston Villa ve Chelsea, kulüplerin Carney Chukwuemeka'nın kalıcı transferi için bir anlaşmaya vardığını doğrulayabilir.

"18 yaşındaki futbolcunun hem kişisel şartlarını tartışması hem de tıbbi müdahalelerde bulunması için Londra'ya seyahat etmesine izin verildi."

Chukwuemeka kimdir?

18 yaşındaki oyuncu ilk olarak Mart 2016'da Northampton Town'dan Aston Villa akademisine katıldı ve dört yıl sonra ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Mart 2020'de Aston Villa CEO'su Christian Purslow, Paul Pogba ve Dele Alli ile karşılaştırmalar yaparken kulübün "İngiltere'deki en iyi 16 yaşındaki oyuncuya" sahip olduğunu iddia etti.

Orta saha oyuncusu, ilk çıkışını Mayıs 2021'de Tottenham'a karşı 2-1 kazandıkları galibiyetle yaptı ve 2020-21 sezonunda Villa'nın Akademi Sezonun Oyuncusu seçildi.

Ağustos 2021'de ilk kıdemli başlangıcını yaptı ve 2020-21 sezonunda Villa için toplam 13 maça çıktı.

Manchester United, Bayern Münih ve Liverpool daha önce 18 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeyi düşünürken, Barça ve AC Milan'ın bu yaz Chelsea ile beraber en fazla isteyen kulüpler olduğu aktarılmıştı.

Ancak, genç oyuncu için yapılan transfer savaşını Maviler kazandı.

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