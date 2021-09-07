Barcelona, Bayern Münih ve Liverpool genç yıldız için yarışıyor

Almanya formasıyla çıktığı ilk maçta fileleri sarsan 19 yaşındaki yıldız adayı dev kulüplerin radarında.

Red Bull Salzburg forması giyen Karim Adeyemi için Almanya, İngiltere ve İspanya’nın önde gelen ekipleri sıraya girdi.

Bild’in haberine göre 19 yaşındaki oyuncu ile Bayern Münih’in yanı sıra Barcelona ve Liverpool da ilgileniyor.

Sezona harika girdi

Nijerya asıllı Alman forvet, bu sezon kısa sürede sergilediği harika performansla müthiş bir sıçrama yaptı. Avusturya Bundesliga’da altı maçta altı gol kaydeden Adeyemi, milli takım teknik direktörü Hansi Flick’in de dikkatini çekmeyi başardı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Ermenistan’a karşı ikinci yarıda şans bulan Adeyemi, Almanya’nın altıncı golünü kaydederek milli takımla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşamıştı.

Salzburg’un 2018’de Unterhaching’den 3,35 milyon euro’ya transfer ettiği Adeyemi, bir buçuk sezon İkinci Lig ekibi Liefering’de kiralık olarak forma giydi. Ardından Salzburg’da formayı kapan genç yetenek, geçen sezon ligde oynadığı 29 maçta 7 gol ve 9 asist üretmişti.

Liverpool için ideal isim

Bild’e göre Adeyemi’nin şu andaki piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro. Santrafor transfer etmek isteyen, fakat kısıtlı bütçe nedeniyle bir türlü istediği hamleyi yapamayan Jürgen Klopp için Adeyemi ideal hedef gibi gözüküyor.

Ancak Liverpool’un genç golcüye imza attırmak için Bayern Münih ve Barcelona ile yarışması gerekebilir. Kariyerinin başında bir dönem Bayern altyapısında oynayan Münih doğumlu oyuncu, Alman ekibine hiç yabancı değil.

Chelsea'yi geri çevirmişti

2018’de Chelsea’den bir teklif alan Adeyemi, Premier Lig ekibini düzenli forma şansı bulabileceği bir kulüpte oynamak için reddetmişti.

Kendine basamak olarak Salzburg’u seçen Adeyemi, o günlerde verdiği röportajda hayalinin Şampiyonlar Ligi’nde oynamak olduğunu söylemişti. Genç yıldız çıkışını sürdürürse kısa süre içinde bu hayali gerçeğe dönüştüreceğe benziyor.

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