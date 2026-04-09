Barcelona Başkanı: Penaltının neden verilmediğini anlamıyorum... Bu şekilde cevap vereceğiz

Barcelona'nın geçici başkanı Rafa Yuste, dün Çarşamba günü Barça ile Atlético Madrid arasındaki maçı yöneten Rumen hakem Stefan Kovács'ın performansını eleştirdi.

Camp Nou'da oynanan ve Barça'nın 2-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında büyük bir hakem tartışması yaşandı.

Barcelona, 54. dakikada penaltı istedi. Atletico kalecisi Juan Musso, kale vuruşundan topu 6 metre alanında yakınında duran takım arkadaşı savunma oyuncusu Marc Poblet'e pasladı. Poblet, izleyenlerin şaşkın bakışları arasında topu eliyle kontrol edip tekrar oyuna soktu.

Hakem herhangi bir karar vermedi, bu da büyük bir tartışma yarattı ve Katalan kulübünde büyük bir öfkeye yol açtı.

Bugün, Rafa Yusti, İspanya Futbol Ligi (La Liga) tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldı ve ardından basına Barcelona ile Atlético Madrid arasındaki maçtaki hakemlik hakkında konuştu.

Barcelona'nın geçici başkanı, Bobill'in elle oynama hareketinden sonra penaltı verilmemesini eleştirdi ve kulübün hakem kararlarını protesto etmek için bir bildiri hazırladığını doğruladı.

"Marca" gazetesinde yayınlanan açıklamalarında şunları söyledi: "Toplumda VAR gibi teknik ve elektronik kaynaklar varken, benim görüşüme göre Atlético Madrid aleyhine açık bir penaltı verilmemesini anlamıyorum. Bunu herkese tam saygı duyarak söylüyorum. Kasıtlı olsun ya da olmasın, oyun gayet açık."

Devamında şunları söyledi: "Hakemlikle ilgili ayrıntılara girmek istemiyorum. Çok önemli bir rövanş maçı var. Geri dönüşün kesinlikle mümkün olduğu gerçeğine odaklanmalıyız ve biz buna inanıyoruz."

Ve ekledi: "Şu anda Espanyol'a karşı çok önemli bir maçımız var ve başkan olarak, kulübün, oyuncuların ve teknik ekibin bu maç için gerekli konsantrasyonunu bozacak hiçbir şey istemiyorum."

Son olarak şunları söyledi: "Kulüp olarak bir açıklama yayınlamayı değerlendiriyoruz. Unutmamalıyız ki, hafızalar bazen kısa olabilir, benzer bir durum Kupa'da Atlético Madrid'in sahasında da başımıza gelmişti. Bunu kınamalıyız, aksi takdirde hiçbir iyileşme olmaz. Hepimiz hata yaparız, ancak bu çok sık tekrarlanıyor ve bunu görmezden gelemeyiz."

