Barcelona Başkanı Laporta'dan Xavi'ye veto: Önce B takımını çalıştırsın

Teknik direktör Ronald Koeman ile kısa süre içinde yollarını ayırması beklenen Barcelona’da adayların sayısı ikiye indi.

Bir süredir yönetim ile Koeman arasında devam eden kriz artık geri dönülemez boyutlara ulaştı. Laporta ve Koeman’ın karşılıklı açıklamaları ile derinleşen görüş ayrılıkları, Hollandalı teknik adamın Barcelona macerasını bitme noktasına getirdi.

Barcelona’da son günlerde Koeman’ın ayrılması halinde takımın başına kimin getirileceği konuşuluyor. Yönetimin belirlediği listede şu ana kadar iki isim öne çıkıyor: Roberto Martinez ve Xavi.

Başkan ile yönetim arasında görüş ayrılığı

Yönetimde çoğunluk kulüp efsanesi Xavi’nin takımın başına geçmesinden yana olsa da, başkan Laporta’nın bir numaralı adayı Belçika’yı çalıştıran Roberto Martinez.

Sport’un haberine göre; Barcelona yazın da Martinez ile temas kurmuş, ancak Belçika ile Euro 2020’ye hazırlanan İspanyol teknik adam Katalan ekibini geri çevirmişti.

Laporta, Xavi’ye doğrudan A takımı emanet etme taraftarı değil. Başkan, Xavi’nin önce Barcelona B takımını çalıştırmasını istiyor. Bir diğer faktör de, Laporta’nın başkanlık yarışındaki rakiplerinden Victor Font’un seçim vaadi olarak Xavi ismini kullanmış olması.

Barcelona’dan ayrıldıktan sonra dört yıl Katar’ın Al Sadd kulübünde top koşturan Xavi, 2019’da futbol kariyerini noktaladıktan sonra takımın başına geçmişti. Xavi’nin Al Sadd ile 2023 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Martinez planı hazır

Barcelona, Koeman’ın yerine gelecek isimle uzun vadeli bir projeye yelken açmayı hedefliyor. Martinez, Barcelona’nın teklifini bir kez daha reddederse bu fırsat uzun bir süre boyunca tekrar karşısına çıkmayabilir.

Yönetim Martinez için çoktan bir yol haritası belirledi. Belçika milli takımı, 7 Ekim’de UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa ile karşılaşacak. Bu karşılaşma Martinez’in Belçika’nın başındaki son maçı olacak.

Deneyimli çalıştırıcının sözleşmesinde 1.8 milyon euro’luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu bedelin Barcelona için bir sorun teşkil etmesi beklenmiyor.

İlk teknik direktörlük deneyimini, futbolculuk döneminde de formasını giydiği Swansea City ile yaşayan Martinez, ardından Wigan ve Everton'ı çalıştırdı. 48 yaşındaki teknik adam, 2016'da başına geçtiği Belçika milli takımını 2018 Dünya Kupası'nda üçüncülüğe taşımıştı.

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