Barcelona, teknik direktör Ronald Koeman’ın geleceğiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Yaz transfer döneminde Lionel Messi’yi kaybeden Barcelona, Antoine Griezmann ile de yollarını ayırmasına karşın kötüye giden ekonomik tabloya engel olmayı başaramadı.

Buna ek olarak yeni sezona kötü sonuçlarlala başlayan Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi’ndeki iki maçından puan çıkaramazken kalesinde toplamda altı gol gördü ve rakip fileleri havalandıramadı.

La Liga’daki altı maçından 12 puan çıkaran Barcelona’nın teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayırması bekleniyor ve La Liga temsilcisinin adı Roberto Martinez, Xavi ve Andrea Pirlo gibi isimlerle anılıyordu.

Ancak Barcelona Başkanı Joan Laporta, Hollandalı teknik adamın görevine devam edeceğini duyurdu.

Neler söylendi?

Barcelona’nın Atletico Madrid’le oynayacağı maç öncesinde konuşan Laporta, şu açıklamalarda bulundu:

“Ronald Koeman, görevine Barcelona teknik direktörü olarak devam edecek, arkasında güven hissetmeye ihtiyacı var. Koeman'ın geleceği, Atletico Madrid maçının sonucuna bağlı değil.”

“Onunla konuştum ve birçok çıkarımda bulundum. Bu zor zamanda Barcelona’nın başında olduğu için ona gerçekten teşekkür ederim.”

Laporta, gelecekten umutlu

Barcelona, Koeman’ın geleceği tartışılmaya devam ederken bir yandan da Sergio Agüero, Ousmane Dembele ve Ansu Fati gibi oyuncularının sakatlıklarıyla boğuşuyordu.

Barcelona’nın Messi’den sonraki 10 numarası Fati’nin sakatlıktan golle dönmesi, bu zor günlerde kulübün tutunacağı bir dal olmuştu. Laporta, ilerleyen süreçte diğer eksiklerin takıma dönmesiyle işlerin iyiye gideceğini belirtti:

“Sakat oyuncularımız iyileştiğinde elimiz daha kuvvetlenecek.”

“Koeman, hayal kırıklığı yaşatan anlarla mücadele etti ancak rüzgarı lehine çevirmeyi başardı ve sakat oyuncularımızın da iyileşmesiyle, biraz zamanı ve desteği hak ediyor.”

“Sürekli Koeman’la kötü bir ilişkimizin olduğu söyleniyordu ama bunlar kesinlikle doğru değil. İyi ve samimi bir ilişkimiz var. O iyi biri ve onun da benim hakkımda benzer düşüncelere sahip olduğunu düşünüyorum.”

“Hep birlikte işleri Barcelona için daha iyiye götürmek adına çalışıyoruz.”

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