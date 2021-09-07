Barcelona’da Başkan Laporta, eski oyuncuları Neymar’la ilgili gündem olacak açıklamalarda bulundu.

2017 yılında 222 milyon euro’luk rekor bedelle Barcelona’dan Paris Saint-Germain’e transfer olan Neymar’ın geçtiğimiz dönemde Katalan ekibine döneceği iddia edilmişti.

Yakın arkadaşı Lionel Messi ile Barcelona’da olmasa da Fransız devinde tekrar buluşan Neymar’ın yakın geçmişte Barcelona’ya dönmek istediği açıklandı.

Neler söylendi?

Mart ayında ikinci kez Barcelona’da başkanlığa seçilen Joan Laporta, Esport3’e yaptığı açıklama Brezilyalı yıldıza dair kritik açıklamalarda bulundu: “Evet, Neymar’ı tekrar transfer etmek istedik.”

“O da bizimle temasa geçti ve Barcelona’ya gelmek istedi.”

Geçtiğimiz mayıs ayında PSG ile yeni sözleşmeye imza atan Neymar’ın 2025 yılına kadar Ligue 1 ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.

Laporta’dan Ansu Fati sözleri

Neymar’ın PSG’de kalmasıyla ve Messi’nin de kulüpten ayrılmasıyla birlikte Laporta, kadrodaki diğer önemli isimleri kaybetmek istemiyor.

Transfer döneminin son günlerinde Antoine Griezmann’ın da Atletico Madrid’e dönmesiyle birlikte, Katalan ekibinin Ansu Fati’ye duyduğu güven daha da arttı.

Fati’nin takımdan ayrılmayacağını ifade eden Laporta, genç yıldızın gelir elde etmek amacıyla satılabileceği iddialarını da reddetmiş oldu.

“Bu söylentiler yalan, böyle bir şey asla gündemimize gelmedi.”

“Ansu aynı zamanda oldukça cesur bir oyuncu, 10 numaralı formayı giymeyi kabul etti.”

Barcelona’nın transfer gündemi

Laporta, 2022 yılında Barcelona’nın maddi olarak daha iyi bir konumda olacağını ve takımın daha büyük başarıları hedefleyeceğini söyledi:

“Önümüzdeki yıl normal bir şekilde daha fazla transfer yapma imkanımız olacak ve daha rekabetçi bir takım kuracağız.”

Ayrıca Barcelona’nın Erling Haaland’ın Borussia Dortmund’daki durumunu takip eden kulüplerden biri olduğu da ileri sürülüyor.

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