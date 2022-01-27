Sorumsuzca verilen kontratlar nedeniyle büyük bir ekonomik kriz yaşayan Barcelona, sezon başından bu yana maaş yükünü aşağı çekmek için büyük çaba harcıyor.

Aynı senaryonun tekrarlanmasını istemeyen Joan Laporta, bundan sonra yapılacak transferler için maaş limitini yıllık 10 milyon euro olarak belirledi.

Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona transfer etmek istediği oyuncu kim olursa olsun bu üst limitten ödün vermeyecek.

Limitin üstünde sekiz oyuncu var

Barcelona'nın mevcut kadrosunda yıllık maaşı 10 milyon euro'dan fazla olan sekiz isim yer alıyor.

Listede başı 22 milyon euro'luk maaşıyla takımın en eski isimlerinden Sergio Busquets çekiyor.

Busquets'i, 20,8 milyon euro'luk kazancıyla son dönemde performansıyla eleştirilen Jordi Alba izliyor.

Maaşında indirime gitmeyi kabul etmediği için Barcelona'yla yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri tıkanma noktasına gelen Ousmane Dembele, 20 milyon euro ile üçüncü sırada.

Geri kalan oyuncuların maaşları ise şu şekilde:

Frenkie de Jong: 16 milyon euro

Ferran Torres: 11 milyon euro

Gerard Pique: 10,4 milyon euro

Memphis Depay: 10,4 milyon euro

Ansu Fati: 10 milyon euro

Yaklaşık 140 milyon euro tasarruf yapıldı

Barcelona'nın maaş toplamı şu anda 197 milyon euro'yu aşıyor. Bu miktar 2019/20 sezonunda 335 milyon euro, geçen sezon ise 332 milyon euro'ydu.

Yılda 71 milyon euro kazanan Messi'nin takımdan ayrılmasının ardından, Griezmann, Coutinho, Pjanic gibi yüklü maaş alan isimlerin de gönderilmesiyle önemli bir finansal rahatlama yaşandı.

Eski takımı Atletico Madrid'e dönen Griezmann, Barcelona'dan yılda 37,5 milyon euro kazanıyordu. Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Coutinho da 21,8 milyon euro ile sahada verdiği katkıya oranla takımın belini büken isimler arasındaydı.

Şu anda Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic ise Barcelona'da yıllık 15,6 milyon euro maaş alıyordu.

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