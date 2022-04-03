Barcelona başkanı Laporta: "Spotify ile tarihimizin en iyi sponsorluk anlaşmasını yaptık"

Barcelona ile popüler müzik platformu Spotify arasında imzalanan 280 milyon euro değerindeki sponsorluk anlaşması kulüp hissedarlarının onayını aldı.

Anlaşma kapsamında stadyumun adı Spotify Camp Nou olarak değişecek. Ayrıca Barcelona'nın forma sponsoru da Spotify olacak.

Anlaşmanın onaylanmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren kulüp başkanı Joan Laporta, kulüpteki demokratik yönetimin ve gelecek vizyonunun perçinlendiğini belirtti.

Ne söyledi?

"Böyle günler kulübümüzün kendine has yapısını güçlendiriyor. Üyelerin oylarıyla karar alabilmesi bir ayrıcalık. Böyle bir modele sahip olmaktan gurur duyuyorum."

"Bunu elimizden geldiği kadar korumalıyız. Ben başkan olduğum sürece Barcelona Futbol Kulübü'nün sahipleri sizler olacaksınız."

"Bu Barcelona tarihinde yapılmış tüm anlaşmaları geride bırakan bir anlaşma."

Spotify'ın etkisi nasıl olacak

Sponsporluk anlaşması kısa vadede kulübün şiddetle ihtiyaç duyduğu ekonomik istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak.

Spotify ile yapılan anlaşma sadece stadyumun isim haklarıyla sınırlı değil. Spotify markasını 2022/23 sezonundan itibaren Barcelona'nın formalarında, antrenman giysilerinde ve kadın takımının formalarında da göreceğiz.

Spotify ayrıca stadyum içerisine televizyon izleyicilerinin lokasyonuna bağlı olarak değişen dijital reklamlar yerleştirecek.

Bu sayede farklı ülkelerde, farklı kanallardan maçı seyreden futbolseverler için, dahil oldukları coğrafyanın trendlerine uygun sanatçılar öne çıkarılacak.