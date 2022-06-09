Joan Laporta, Barcelona'ya transfer olmak istediğini açıklayan Lewandowski'nin menajerini aradı.

Robert Lewandowski'nin Bayern Münih'ten ayrılma konusundaki ısrarı Barcelona cephesini memnun etmiş gibi gözüküyor.

Kulüpte bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Bayern Münih defterini kapattığını açıklayan Polonyalı golcü, Barcelona'dan başka takıma transfer olmayacağını vurgulamıştı.

Lewandowski'nin Barcelona hakkındaki sözleri, diğer kulüplerin yıldız oyuncuya olan ilgisini azaltıp, pazarlık masasında Bayern'in elini zayıflatacak bir hamle.

Telefonla teşekkürlerini iletti

Sport1'in haberine göre; Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi'yi arayarak 33 yaşındaki oyuncunun açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekonomik krizin etkilerinden kurtulmaya çalışan Barcelona şu anda büyük bir bonservis yükünün altına girebilecek finansal esnekliğe sahip değil.

Lewandowski'nin sergilediği tutum bu açıdan transfer görüşmelerinde Barcelona'nın eline önemli bir koz veriyor.

Lewandowski ne söylemişti?

2021/22 sezonunu 50 golle tamamlayan Lewandowski sekiz yıldır formasını giydiği Bayern hakkında şu sözleri kullanmıştı:

"Bayern Münih hikayem bitti. Artık bu kulüpte oynamaya devam etme ihtimalini görmüyorum."

"Orada oynamak istemiyorum. Transfer her iki taraf için de en iyi çözüm. Umarım beni durdurmazlar."

Bayern CEO'su Oliver Kahn ise Lewandowski'nin bu açıklamasına sert bir yanıt vermişti:

"Robert'ın neden bu yolu seçtiğini bilmiyorum. Bu şekilde basına konuşarak bir yere varamaz."

"Robert buradayken iki kez dünyanın en iyi futbolcusu seçildi. Bence elindekinin kıymetini bilmeli. Minnet duygusu tek taraflı olmamalı."