Barcelona Başkanı Laporta bilet skandalı nedeniyle taraftardan özür diledi: "Utanç verici"

Başkan Joan Laporta, Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Camp Nou tribünlerine binlerce Eintracht Frankfurt taraftarının akın etmesine neden olan ihmal yüzünden özür diledi.

Alman kulübüne sadece beş bin kişilik yer ayrılmasına rağmen tribünlerde 30 bini aşkın Eintracht taraftarı vardı.

Bundesliga ekibi seyircisinin de desteğiyle 3-2 kazanarak büyük bir sürprize imza attı ve yarı finalde West Ham'ın rakibi oldu.

Ne söyledi?

Laporta, ikamet adresi Almanya olan ve Alman bankalarına ait kredi kartı kullanan kişilerin Barcelona tribünlerinden bilet almasına izin verilmediğini açıkladı.

Bu da biletlerin ilk olarak Barcelona taraftarlarınca satın alınıp daha sonra Eintracht destekçilerine satıldığı anlamına geliyor.

Laporta buna karşın yaşananların sorumluluğunu üstlendiklerini ve böyle bir olayın tekrar meydana gelmeyeceğini belirtti.

"Gerçekten çok kötü hissediyoruz. Bu utanç verici. Biletlerin Alman taraftarların eline geçmesinde kulübün bir hatası yok. Yine de sorumluluk bize ait."

"Beni tanıyan herkes sorumluluktan kaçınmadığımı ve her zaman çözüm aradığımı bilir. Bunun tekrarlanmaması için gerekeni yapacağız."

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Laporta bundan böyle Avrupa maçları için satılan biletlerin başkasına transfer edilemeyeceğini vurguladı. Maça yalnızca bileti ilk alan kişi giriş yapabilecek.

"Bu yönteme başvurmak istemiyorduk, çünkü kurallara sadık taraftarlarımız için sıkıntı verici bir durum."

"Ortaya çıkan tablodan utanç duyuyorum. Bu asla yaşanmamalıydı."

"İnsanların kuralları ihlal etmesinin suçlusu kulüp olamaz. Bazıları kulübe ve takımı desteklemek için Camp Nou'ya gelen taraftarlara zarar vermek pahasına bunu yapmaya devam ediyor."

Xavi şikayet etmişti

Maçın ardından Frankfurt taraftarının sayısına vurgu yapan Barcelona teknik direktörü Xavi, şaşkınlığını gizlememişti.

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"Burada 70.000 veya 80.000 Katalan olmasını bekliyordum, ama beklediğim şekilde olmadı."

"Kulüp bu maçta neler yaşandığını inceleyecek."