Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu: Lautaro Martinez ve Neymar için herhangi bir girişimimiz olmayacak

Barcelona Başkanı, adı sık sık Katalan ekibiyle anılan iki yıldız oyuncuyu kadrolarına katmalarının mümkün olmadığını duyurdu.

Başkanı Josep Maria Bartomeu, 'den Lautaro Martinez ve PSG'den Neymar için bir transfer girişiminde bulunmayacaklarını açıkladı.

Her iki oyuncunun da uzun zamandır Camp Nou'ya geleceği konuşulsa da Bartomeu özellikle salgın sonrasındaki ekonomik krizin kulübün mâli yapısını oldukça olumsuz etkilediğini, bu yüzden astronomik bedellerle transfer yapamayacaklarını itiraf etti.

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Sport' a açıklamalarda bulunan Bartomeu, "Barça, son birkaç hafta içinde Inter ile Lautaro hakkında konuştu; ancak görüşmeler askıya alındı. Mevcut ekonomik durum, büyük transfer ücretlerine izin vermiyor" dedi.

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Aynı durumun Neymar için de geçerli olduğunu belirten Barcelona Başkanı, "PSG de Neymar'ı satmak istemiyor. Neymar'ın dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğu düşünüldüğünde, bu anlaşılır bir durum. Geçen yaz onu transfer etmek için çok uğraştık, ama bu yaz bunu denemeyeceğiz bile" şeklinde konuştu.

Kulübün mart ve haziran ayları arasında 200 milyon euro kaybettiğini belirten Bartomeu, bu yüzden harcama planlarını ve hangilerinin bekleyebileceğini gözden geçirmek zorunda olduklarını kaydetti.