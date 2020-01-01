Barcelona Başkanı Josep Bartomeu: Lionel Messi takımda kalacak

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Lionel Messi’nin kariyerinin sonuna kadar takımda kalacağını söyledi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşısında tarihi hezimet yaşayan ’da başkan Josep Bartomeu suskunluğunu bozdu.

Bartomeu, ’nin ayrılmak istediği iddialarını yalanlarken, “Kariyerini burada tamamlamak istiyor” dedi.

Takımda yeni bir yapılanmaya gideceklerini söyleyen Bartomeu, “Bir aksilik olmazsa Ronald Koeman yeni teknik direktörümüz olacak. Messi de bu yeni yapılanmanın en önemli parçalarından olacak” diye konuştu.

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Neymar’ın olası transferi hakkında da konuşan Bartomeu, “PSG onu bu yaz satmak istemiyor. Lautaro Martinez ile şu anda temasımız yok. ile olan görüşmelerimiz Haziran ayının sonunda bitti. Neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.