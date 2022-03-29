Barcelona Başkanı Joan Laporta: "Ukrayna'daki savaş kulübün projelerini etkiliyor"

Barcelona; yeni Camp Nou, yeni Palau Blaugrana, çeşitli ofis ve restoran binaları, bir otel ve bölgenin şehirleşmesini içeren Espai Barça planının çalışmalarını finanse etmek için 1,5 milyar euro kredi almak için işlemlere başlamıştı.

Stadyumun çevresini de belediye meclisi ile anlaştıktan sonra Barcelona yapacak. Yapılan referandumda oy kullanma hakkına sahip üyeler, Laporta'ya mümkün olan en kısa sürede Camp Nou'da inşaata başlamak için kredi alma yetkisi verdi.

Joan Laporta, Real Madrid'e karşı alınan galbiyetin ardından tüm Barça gündemini incelemek için El Periódico'ya bir röportaj verdi. Tartışılan konulardan biri de Ukrayna'daki savaştan etkilenmesi beklenen Espai Barça projesi oldu.

Ne söylendi?

Barça, bildirildiği gibi, Camp Nou'nun inşası sırasında Montjuic'te oynayacak. Başlangıçta 20 milyon avro olarak tahmin edilen Olimpiyat Stadı'na da yatırım yapmak zorunda kalacak. Bunların başlangıcı ile ilgili olarak Laporta şunları söyledi:

"Kent Konseyi ile konuşuyoruz ama şimdi Ukrayna savaşının Espai Barça'ya etkisi konusunda bir iç tartışmamız var.

"Malzemelerin fiyatının %25 arttığını görüyoruz, faiz oranlarının da artması bekleniyor. Espai Barça'yı 1,5 milyar dolara finanse etmek için yatırımcılarla birlikte çalışan Goldman Sachs ile görüşmeliyiz.

"Bu bir şekilde bizi tüm bunları yeniden düşünmeye zorluyor. Bir savaşın olduğunu ve bunun önemli bir ekonomik etkisi olduğunu unutmamalıyız. Kulüp her şeyin üstündedir."

Açıklamalarının ardından Espai Barça'nın bütçesinde olası bir artış olup olmadığı sorulduğunda, "Ne olduğuna bağlı, yeniden yapılandıracağız. Değer veriyoruz. Ruhsatlarımız var, çalışma takvimimiz var, ancak bu savaş uzun sürerse gereken yapılacak" cevabını verdi.

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