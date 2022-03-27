El Clasico'da Real Madrid'i 4-0 yenerek gelecek sezon hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacağının sinyallerini veren Barcelona'da başkan Joan Laporta kulübün yeniden yapılanma planlarında önemli bir yer tutan Fransız yıldız Ousmane Dembele'nin takımdaki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Dembele'nin son dönemdeki performans artışından son derece memnun olduğunu belirten Laporta buna rağmen sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncunun sözleşmesine ilişkin bir gelişme olmadığını söyledi.

Ne söylendi?

Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte Dembele'nin gelecek planlarında şu an için bir değişiklik olmadığının altını çizen Laporta, yeni sözleşme imzalamayan oyuncunun ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

"Şu anda Dembele'nin kalmak istediğine dair bir işaret görmedik.

"Menajerinin temasa geçip geçmediğini bilmiyorum ama sanmıyorum çünkü böyle bir durum olsa haberim olurdu.

"Şimdi her şeyden önce La Liga'ya odaklandık ve şampiyonluğu elde etmek istiyoruz. Sezon sonunda yeniden görüşeceğimizi düşünüyorum ama beklediğimiz maaş sınırları içerisinde olacak. Dembele kalmak isterse biz görüşmelere açığız.

"Onu çok seviyoruz ve başından beri söylediğim gibi onu ne kadar takdir ettiğimi biliyorsunuz. Takımda iyi bir atmosfer var ve o da her maçtan sonra mutlu görünüyor"

Neymar'ın yerine gelmişti

Barcelona'ya 2017 yazında PSG'ye transfer olan Neymar'ın boşluğunu doldurmak için transfer edilen Dembele için Dortmund'a 105 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti. Sakatlıklar nedeniyle Katalan ekibinde beklenen seviyeye bir türlü çıkamayan Dembele, son beş maçta bir gol ve yedi asistle oynamıştı.

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