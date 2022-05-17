Barcelona Başkanı Joan Laporta, Ousmane Dembele'nin bu yaz takımdan olası bir ayrılığının oyuncu için "cezbedici" olduğunu, ancak kulübün Fransız kanat oyuncusuyla yeni bir sözleşme imzalama niyetinde olduklarını açıkladı.

Dembele'nin sözleşmesi bu yaz sona erecek ve kulübün sözleşme teklifiyle ilgili bir karar vermek için süre istedi.

Laporta, Dembele'nin şu anda Barcelona’nın teklifinden bile daha iyi teklifler aldığını, ancak onu kulüpte tumak için gösterdikleri çabanın yeterli olabileceğini umuyor.

Laporta ne dedi?

Catalunya Radyosu'na verdiği demeçte konuşan Laporta, şu ifadeleri kullandı:

"Kalmak istiyor, ancak daha iyi koşullar sunan diğer seçenekler de onu fazlasıyla cezbediyor.

“Ona, teklifimizi uzun bir süre önce yaptık, ama Dembele bizden sezon sonuna kadar süre istedi.

"Daha önce bir cevap vermesini istedik, fakat bu konuda onu zorlayamayız çünkü Dembele’nin sözleşmesi bitiyor.

“Teknik direktör Xavi ve ben onu seviyoruz. Onu, takımda tutmak için elimizden geleni yapıyoruz.

"Onu çok rahat görüyorum. Herkesle iyi bir kişisel ilişkisi var. Pierre-Emerick Aubameyang, Barcelona’ya transfer olduktan sonra Dembele ile çok iyi bir ilişkileri var ve çok iyi arkadaşlar.

"Durumu kontrol eden bazı menajerleri var ama umarım bizimle kalır. Eğer onu takımda tutamazsak, Dembele’nin oynadığı pozisyonu güçlendireceğiz."

Fransız oyuncu, Barcelona’daki sözleşmesi sona ererken Manchester United, Arsenal ve Paris Saint-Germain gibi takımlarla bağlantılı.

Dembele'nin bu sezonki performansı

Kanat oyuncusu, bu sezon sakatlıklarla mücadele etti, ancak sahadayken Barcelona için muhteşem bir performans ortaya koydu.

Haberin devamı aşağıda

Dembele, İspanya liginde sadece 20 maç oynamasına rağmen yaptığı 13 asist ile şu anda La Liga'nın zirvesinde bulunuyor.

Daha fazlası için:

Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, LGBTQ destek veren formayı giymeyen PSG oyuncusu Idrissa Gueye'ye destek verdi