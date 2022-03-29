El Clasico'daki Real Madrid deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrılan ve önümüzdeki sezon hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacağının sinyallerini veren Barcelona'da başkan Joan Laporta yaz transfer döneminde takımdan ayrılan Lionel Messi'yi yeniden Katalan ekibine getirme düşüncelerinin olmadığını söyledi.

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Laporta RAC 1'e yaptığı açıklamada Messi ya da ailesiyle efsane oyuncunun Camp Nou'ya dönüşüne ilişkin bir görüşme gerçekleştirmediğini söyledi:

"Messi ile artık ayrılmadan önce olduğu gibi bir iletişimimiz yok. Takımdan ayrılması sportif nedenler bir kenara, kişisel ve ailevi nedenlerden dolayı kendimi kötü hissetmeme neden oldu. Onu çok seviyoruz ama geri dönmesini düşünmüyoruz.

Genç oyuncularla tecrübeli oyuncuların bir arada olduğu yeni bir takım kuruyoruz. Leo büyük bir oyuncu ve her zaman öyle kalacak. Ayrılık kararı benim için kesinlikle kolay değildi ama her zaman olduğu gibi kulübün geleceğini riske atamazdım. Sanırım yapmamız gerekeni yaptık.

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Parc des Princes'te taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaşan Messi, Barcelona'da gördüğü saygıyı PSG'de göremedi ve bu yıldız oyuncunun Katalan ekibine dönebileceği yönündeki söylentilere yol açtı.

Sezon başında Messi olmadan oldukça kayıp ve kimliksiz görünen Barcelona, Xavi'nin göreve gelmesinin ardından hızla toparlandı. Messi Barcelona taraftarları tarafından sevilmeye devam edecek olsa da yuvaya dönüş imkansız görünüyor.

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