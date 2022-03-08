Barcelona Başkanı Joan Laporta: "Lionel Messi'nin ayrılığından pişman değilim"

Joan Laporta, Barcelona'nın mali sıkıntılar nedeniyle Lionel Messi'nin sözleşmesini yenileyemediği geçen yaz vermek zorunda kaldığı büyük karar hakkında konuştu.

Arjantinli yıldız, Katalan kulübünün LaLiga'nın ücret tavanı kurallarına uyması gerektiğinden ücretsiz bir transferle Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu.

Laporta, Barcelona'nın resmi basın organlarına yaptığı açıklamada, "Bu en üzücü karar" dedi.

"Bunu asla istemezdim, ama pişman da değilim çünkü kulübü her şeyin üstüne koymak zorundaydık, yaptığımız buydu. Durum bundan ibaret.

"Gerçekle karşılaştık. Barcelona'nın tarihi devam ediyor. Çalışma ve iyi düşünülmüş kararlarla başarı yoluna geri dönebiliriz.

Xavi'nin teknik direktör olarak olması

Barcelona başkanı, Xavi Hernandez'in kaptanlığını yaptığı takıma hocalık yapma fırsatını en iyi şekilde değerlendirme şeklinden memnun.

"Xavi; kulübü tanıyan, kulübü seven, kulübün kararlarına saygı duyan bir kişiliğe sahip olduğu için Barcelona'nın kendisine verdiği fırsata muhteşem bir şekilde yanıt verdi."

"Nasıl oynamamız gerektiği konusunda net ve çok çalışkan biri, futbolu seviyor. Sürekli olarak Barcelona'nın ve takımın ne olduğunu bizlere yaşatıyor.

"Xavi gibi bir teknik direktöre sahip olduğum için çok mutluyum. Onun uzun yıllar hocalık yapacağına ve bize çok keyif vereceğine inanıyorum."

Koeman ile yolları ayırma kararı

Laporta, Ronald Koeman'a gençlere fırsatlar verdiği için minnettarlığını ifade etti ancak onu görevden alma kararının doğru olduğunu vurguladı.

Laporta, "İlk sezondan sonra şüphelerim vardı ama ona olan saygımızdan işlerin nasıl gideceğini görmeye çalıştık" dedi.

"Bir an geldi ki, başka bir acı karar verilmesi gerektiğini gördüm. Daha önce vermek zorunda kalsaydım? Evet. Sezgiyi dinlemeliydim.

"Koeman'ı her zaman Wembley'deki golüyle, gençleri kullanma cesaretine sahip bir teknik direktör olarak hatırlayacağım.

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