Başkan, Hollandalı orta saha ile ilgili son kararı Xavi Hernandez'in vereceğini vurguladı.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübün doğru karar olduğuna karar vermedikçe Frenkie de Jong'u satmayacakları konusunda ısrar ediyor.

Orta saha oyuncusu, eski Ajax patronu Erik ten Hag, Manchester United'ın başına geçtikten sonra bu yaz United için bir numaralı hedef haline geldi.

Ancak şu ana kadar United'ın De Jong'u kadroya katma çabaları sonuçsuz kaldı.

Laporta, De Jong görüşmeleri hakkında ne dedi?

Başkan, cuma günü Barcelona'nın son transferi olan Leeds United ve Brezilya kanat oyuncusu Raphinha'nın tanıtımı sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kulübün Frenkie'yi satmak zorunda olduğu doğru değil.

"Barça'da tarih yazacak bir oyuncunun tanıtımındayız. De Jong'un kampa katılıp katılmayacağına Xavi karar verecek ama ben katılacağını anlıyorum."

Barça, Lewandowski'nin peşinden gitmeye devam edecek mi?

Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, bu yaz Camp Nou ile yakından bağlantılı. Ancak Laporta, görüşmeler devam ederken sabırlı olmaya çağırdı.

"O bir Bayern oyuncusu, Bayern'e büyük saygımız var. Bu konuda yorum yapmayacağım çünkü bu yanlış olur.

"Antrenör kadromuzun isteklerini yerine getirmeye çalışacağız. Zorlanacağız çünkü dikkate alınması gereken birçok farklı faktör var.

"Rekabetçi bir takım oluşturmak için çok çalışıyoruz. Bugün hocanın isteklerinden biri olan Raphinha'yı tanıtıyoruz ve Barça'yı diğer tekliflerin önüne koyduğu için ona teşekkür etmek istiyorum.

"Sözleşmeli oyuncularla ilgili olarak kulüpleriyle temasa geçtik ancak Bayern'e olan saygımızdan dolayı bu müzakerelere bir isim koymayacağız. Bayern'e saygımızdan dolayı sağduyulu olmalıyız."

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