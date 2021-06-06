Barcelona Başkanı Joan Laporta ikinci döneminde de Türk oyuncu transfer edecek

La Liga ekiplerinden Barcelona, Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan'ı listesine aldı.

Bu sezon La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonucu alamayan Barcelona, transfer piyasasının hareketli takımlarından biri. Başkanlık koltuğuna geri dönen Joan Laporta, teknik direktör Ronald Koeman'la yola devam etme kararı aldıktan sonra transfer çalışmalarına hız verdi.

Mart ayında yapılan seçimde oyların %54’ünü alan Laporta, 2026’ya kadar Barcelona’nın başkanlığını yapacak.

2003-2010 yılları arasında da kulübü yöneten Laporta’nın, Barcelona’daki ilk transfer hamlelerinden biri milli kaleci Rüştü Reçber’di.

Laporta, ikinci dönemine de Türk asıllı bir oyuncuyu kadroya katarak başlayabilir.

Wijnaldum'un alternatifi İlkay

Sergio Agüero ile anlaşan, Memphis Depay transferinde de önemli aşama kaydeden Barcelona, orta sahaya takviye yapmak istiyor.

Sport gazetesinin haberine göre, Barcelona’nın bu mevkideki ilk tercihi Liverpool forması giyen Georginio Wijnaldum. Ancak Hollandalı oyuncunun Katalan ekibini reddedip, Paris Saint-Germain’in teklifini kabul etmesi bekleniyor.

Wijnaldum’dan olumsuz sonuç alındığı takdirde, Barcelona rotayı İlkay Gündoğan’a çevirecek. Bu sezon Manchester City formasıyla 46 maça çıkan İlkay, 17 gol ve 5 asist üretti. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Premier Lig’de ise 28 maçta 13 gol kaydetti.

Barcelona 2015'te son anda vazgeçmişti

Bu, Barcelona’nın İlkay Gündoğan için yaptığı ilk transfer girişimi olmayacak. Katalan devi, 2015’te Dortmund forması giyen İlkay’ı renklerine bağlamak istemiş, oyuncu sağlık testinden dahi geçmişti. Ancak o dönem transfer, Luis Enrique’nin Arda Turan’ı tercih etmesi nedeniyle rafa kalktı.

Bir yıl sonra Manchester City’ye transfer olan İlkay, Premier Lig’deki ilk sezonunda sakatlık sorunlarının da etkisiyle fazla forma giyemese de, sonraki yıllarda takımın vazgeçilmezlerinden olmayı başardı.

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