Katalan ekibi transferde hareketli saatler geçirirken, başkan Laporta tüm taraftarları heyecanlandırdı.

Ekonomik açıdan oldukça zor bir dönemden geçen ve yıldız oyuncularını satabileceği öne sürülen Barcelona'da başkan Joan Laporta, Hollandalı oyuncu Frenkie de Jong'u satmak istemediklerini söyledi. Adı son dönemde sıklıkla Manchester United ile anılan De Jong için teklifler aldıklarını belirten Laporta, buna rağmen oyuncuyu tutmak istediklerini belirtti.

Geçtiğimiz hafta yaptığı De Jong'un satılmayacağı yönündeki bu açıklamayı bir kez daha tekrarlayan Laporta, mecbur kalmadıkları sürece De Jong'u satmayacaklarını söyledi. Teklifleri değerlendiklerini ancak kulübün belirlenen hedefler doğrultusunda De Jong'a ihtiyaç duyduğunu belirten Laporta'nın açıklaması oyuncunun geleceğine ilişkin spekülasyonları dindirdi.

Ronaldo'yu yalanlamadı

Öte yandan Real Madrid efsanesi Cristiano Ronaldo'nun Barcelona'ya transfer olacağı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Laporta, bu söylentileri ne onayladı ne de yalanladı. Pazartesi akşamı Ronaldo'un da menajerliğini yapan Jorge Mendes ile bir akşam yemeği yediğini belirten Laporta, bu yemekte transfer piyasasındaki oyunculara ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi:

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"Cristiano mu? Toplantıda konusu açılan oyunculardan bahsetmeyeceğim ama bazı oyuncuların durumu gerçekten ilginç. Oyuncu isimlerinden bahsetmek istemiyorum çünkü yanlış anlaşılabilir ve Barcelona'nın çıkarlarına hiçbir katkısı olmaz. Barcelona olarak başka takımlarla sözleşmeleri bulunan oyuncuların bu kontratlarına saygı duymamız gerekiyor."

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