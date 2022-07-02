Bir türlü istediği transferleri yapamayan Manchester United'a bir kötü haber de İspanya'dan geldi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Manchester United'ın kadrosuna katmak istediği Frenkie de Jong'u satmak gibi bir düşünceleri olmadığını açıkladı.

Hollandalı orta saha oyuncusu için Barcelona'ya ilk olarak 65 milyon euro öneren Kırmızı Şeytanlar, olumsuz yanıt alınca teklifi 80 milyon euro'ya yükseltmişti.

Transfer kulislerinde oluşan genel kanı iki kulübün kısa süre içinde anlaşmaya varacağı yönündeydi. Fakat Laporta'dan şaşırtıcı bir açıklama geldi.

Ne söyledi?

Kulüp efsanesi John Cruyff anısına düzenlenen bir törende konuşan Laporta, De Jong konusundaki soruları da yanıtladı.

"O Barcelona'nın oyuncusu ve pozisyonunda dünyanın en iyilerinden biri. Sadece Manchester United değil, başka kulüpler de onu istiyor, ama bizim De Jong'u satmaya niyetimiz yok."

"Kalmak istediğini biliyoruz ve bu bizim için çok önemli. O Barcelona'da mutlu. Frenkie'nin kalması için elimden gelen her şeyi yapacağım."

"Maaş konusunda bazı oyuncularla ilgili problemlerimiz var. Bunların yeniden düzenlenmesi gerekiyor, ama bu başka bir konu. Frenkie dünya çapında bir oyuncu."

De Jong neden Barcelona'da kalmak istiyor?

Barcelona'nın 2019'da Ajax'tan 86 milyon euro'ya transfer ettiği 25 yaşındaki oyuncu İspanya'da geçirdiği üç yılda sadece bir kez Kral Kupası'nı kazanabildi.

Ancak kulübün son dönemde yaşadığı ekonomik sorunlar ve sportif başarısızlıklar De Jong'u yıldıramadı.

Hollandalı yıldız Mayıs ayında ESPN'e verdiği röportajda Barcelona'ya gelerek hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü ve büyük kupalar kazanmadan ayrılmak istemediğini açıklamıştı.

Barcelona formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen De Jong, çıktığı 137 maçta 12 gol attı ve 17 asist yaptı.

Manchester United kabus gibi bir transfer dönemi geçiriyor

Peşinden koştuğu Uruguaylı golcü Darwin Nunez'i Liverpool'a kaptıran Kırmızı Şeytanlar şu ana kadar yaz döneminde transfer yapamadı.

Sezona beş yeni transferle girmek isteyen teknik direktör Erik ten Hag'ın listesinde ilk sırada Frenkie de Jong yer alıyor.

Hollandalı oyuncu için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan United bir de Cristiano Ronaldo'dan gelen haberle sarsıldı. Portekizli yıldız Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek için kulüpten ayrılmak istiyor.