Barcelona Başkanı Joan Laporta: Dembele, Kylian Mbappe'den daha iyi

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Ousmane Dembele'yi vatandaşı Kylian Mbappe'nin önüne koyuyor.

2017 yılında Borussia Dortmund'dan 135 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'nın yolunu tutan Ousmane Dembele'nin Barça ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Joan Laporta, Fransız yıldızın kulüpteki geleceğini ele alırken 24 yaşındaki oyuncudan beklentilerini de vurguladı.

Joan Laporta ne söyledi?

TV3'e konuşan Barcelona Başkanı Joan Laporta, Ousmane Dembele ile görüşmelerde bir takım pürüzler yaşandığını kabul etti ancak Fransız oyuncuyla anlaşmayı umduklarını söyledi:

"Dembele ile çok iyi bir ilişkimiz var ve o da kalmak istiyor."

"Harika bir oyuncu. Onun adına en iyisini isteyen temsilcileriyle görüşmeler sürüyor."

"Dembele beni heyecanlandırıyor, Kylian Mbappe'den daha iyi."

Dembele'nin performansı nasıl?

Geçen sezon Barcelona'da 44 maçta forma giyen ve 11 gol, 5 asist ile sezonu tamamlayan Dembele için bu yıl istediği gibi gitmiyor.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Fransız oyuncu bu sezon ilk maçına 27 Kasım'da Villarreal karşısında çıktı ve 24 dakika sahada kaldı.

Dembele yaz aylarında ülkesi ile EURO 2020 mücadelesi verdi ve Fransa'nın geniş hücum rotasyonunda iki maçta şans bularak turnuvada 32 dakika rol aldı.