Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Real Madrid'e gönderme: "Vegas'ta olan Vegas'ta kalır"

Barcelona ve Real Madrid, sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında ABD'de karşılaşacak.

Joan Laporta bir kez daha bir tanıtım için taraftarların ilgi odağı oldu. Daha önce Madrid'de bir pankartla ortalığı karıştıran Barcelona başkanı, Las Vegas'ta da benzer bir gösteri yaptı.

İspanyol başkentinde, Estadio Santiago Bernabeu'dan sadece birkaç metre ötede, başkanlık yarışında iken, "Sizi tekrar görmek için sabırsızlanıyorum" pankartı asmıştı.

Şimdi, Real Madrid ile bir hazırlık maçında karşılaşacakları Las Vegas'taki turda Barcelona ile Laporta, bu sefer biraz daha az orijinal olmasına rağmen başka bir mesaj gönderdi.

Barcelona başkanının tam vücut görüntüsünün yer aldığı reklam panosunda "Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" yazıyor.

Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. pic.twitter.com/lMGKW2RPpU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 22, 2022

Bu, kumarhane şehrinde turizmi teşvik etmek için bir ifade olarak başladı ve o zamandan beri Amerikan popüler kültüründe kök saldı. Bu ifade, 20 yıl önce ilk kez kullanıldığından beri filmlerde düzenli bir replik olmuştur.

Söz konusu reklam, Barcelona'nın Las Vegas'ta kaldığı tatil köyü ve kumarhanenin etrafındaki dev ekranlardan birinde El Clasico oynamadan önce gösteriliyor.

Kampanyanın arkasında kim var?

Mundo Deportivo, kampanyanın arkasındaki adamın, Barcelona ön seçim kampanyası sırasında Madrid'deki pankarttan sorumlu olan Lluis Carrasco olduğunu bildirdi.

Katalan gazetesine göre, bu seçimlerde Laporta'nın kampanya yöneticisi olan Carrasco, Barcelona tarafından Clasico'ya davet edildi.

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