Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasının ardından sezona kötü başlayan ancak Xavi'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla beraber toparlanan Barcelona'da yeni döneme yönelik transfer çalışmaları sürüyor.

Önemli isimlerin peşinde olan Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta, iki ismin transferini noktaladıklarını açıkladı.

Ne söylendi?

RAC 1'e verdiği röportajda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan iki oyuncunun transferi için resmi imzaları attıklarını ancak oyuncuları açıklamayacağını belirten Laporta, bu isimlerin bir orta saha ve bir stoper olduğunu söyledi.

Laporta'nın kastettiği isimlerin Milan'dan Franck Kessie ve Chelsea'den Andreas Christensen olduğu biliniyor.

Adama Traore hakkında

Altyapısından yetiştiği Barcelona'ya devre arasında kiralık olarak dönen İspanyol oyuncu Adama Traore'nin takımda kalıp kalmayacağına da değinen Laporta, "Bence Wolves ile Francisco Trincao ile Adama Traore arasında bir takas çok iyi bir seçenek olabilir" diyerek yıldız ismi tutmak istediklerinin altını çizdi.

Ousmane Dembele ile henüz yeni sözleşme imzalayamayan Barcelona'nın Fransız oyuncunun durumu ne olursa olsun bir santrfor takviyesi yapması beklenirken, İspanyol basınında Katalan ekibinin Erling Haaland için hamle yapmaya hazırlandığı yönündeki iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor.

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