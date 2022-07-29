Barcelona Başkanı Joan Laporta, Bayern Münih'e yanıt verdi: "Banka hesaplarını kontrol etsinler"

Laporta, Julian Nagelsmann'ın Barcelona'nın yatırımlarını eleştirmesinin ardından Bayern Münih'e bir mesaj gönderdi.

Barcelona'nın bu transfer dönemindeki hamleleri bazıları tarafından sorgulandı. Bayern Münih ve Chelsea tarafı, Barcelona'nın' finansal sorunlarına rağmen büyük harcama yapmasından rahatsızlık duyduklarını dile getirdiler.

Joan Laporta, kulüp ile BM Mülteci Örgütü UNHCR arasındaki anlaşmayı tanıtmak için Manhattan'da düzenlenen bir etkinlikte, Barcelona'nın transfer planlamasını savundu.

Ne söylendi?

Ayrıca teknik direktör Julian Nagelsmann'ın kulübün yatırımlarını eleştirmesinin ardından Bayern Münih'e bir mesaj gönderdi.

Laporta, "Lewandowski için iyi bir para aldılar. Banka hesaplarını kontrol etsinler" dedi.

"Lewandowski'nin transferi için gerçekten çok para aldılar. Herkese saygı duyuyorum ve başkalarının mali durumlarına karışmam."

Laporta, sorunları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan Barcelona'nın mali durumu hakkında yorum yapan diğer kulüpleri eleştirdi.

Laporta, "Transfer yapamayacağımıza dair şüphelerini anlıyorum, ancak Barcelona'nın gücünü ve yeni yönetim kurulunun becerisini bilmiyorlar"

"Bilgi eksikliği, kulübümüzle ilgili bilgi eksikliği.

"Barcelona 120 yılı aşkın bir geçmişe ve çok değerli varlıklara sahip. Diğer kulüplerin sahip oldukları değere sahip varlıklarından çok daha yüksek bir değer.

"Televizyon hakları için diğerlerinin önerdiği gibi 50 değil, 25 yıllık 667 buçuk milyon Euro'yu bünyemize kazandırdık, anlıyor musunuz?

"Yani iyi bir iş yapıyoruz. Yapmak zorunda kalmamayı tercih ederdim ama yapmak zorundaydım çünkü gerekliydi ve futbol beklemez.

"Neyse ki Barcelona taraftarları alışkın ve taleplerimiz yüksek.

"Bizden diğerlerinden daha fazlasını isteyen 400 milyondan fazla taraftarımız var. Herkes ne yapması gerektiğini biliyor ve insanların bizim yaptıklarımıza karışmamalarını isterim.

"Sahada rekabet edeceğiz ve kimin daha çok ve daha iyi çalıştığını göreceğiz. Bunu tartışmak amacıyla söylemiyorum, bırakın ne yapacaklarını düşünsünler."