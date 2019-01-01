Barcelona Başkanı Bartomeu: Isco için Real Madrid'le görüşebiliriz

Isco'nun Barcelona'ya transfer olacağı dedikoduları üzerine Katalan kulübünün başkanı Bartomeu'dan ilginç açıklamalar geldi.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Real Madrid'den transfer yapmaya sıcak bakıyor.

Real Madrid'de düzenli olarak forma şansı bulamayan Isco hakkında transfer söylentileri dolaşıyor. 26 yaşındaki oyuncunun adının anıldığı ekipler arasında Real'in ezeli rakibi Barcelona bile var.

Ligde sezon boyunca sadece 5 kez ilk 11 başlayan Isco'nun bu durumdan rahatsız olduğu ve takımdan ayrılacağı konuşulurken; eski Barcelona oyuncusu Rivaldo, yıldız orta sahayı bordo-mavili formayla görmekten mutlu olacağını belirtmişti.

Bartomeu, El Partidazo de COPE'ye verdiği demeçte Isco transferinin sorulması üzerine, kulübünün transfere sıcak bakabileceğini belirtti.

Barça başkanı, "Teknik ekibimiz de isterse ve bir oyuncu Real Madrid'den ayrılmak istiyorsa tabii ki transfer edebiliriz. Bu şu ana kadar gerçekleşmedi ancak bizim katı kurallarımız yok. Herkes takımı güçlendirmeye odaklanmış durumda. Isco için de Real Madrid Başkanı Florentino Perez'le bir görüşme yapabiliriz." şeklinde konuştu.

2014'ten bu yana Real Madrid forması giyen Isco, görev aldığı 265 maçta 46 gol 52 asist üretti.