Barcelona Başkan Adayı Joan Laporta: Seçimi kazanamazsam Messi'nin ayrılacağına eminim

İkinci kez Barcelona'ya liderlik etmeye hazırlanan Laporta, seçimleri kazandığı takdirde Messi'yi takımda kalmaya ikna edeceğine emin.

Barcelona Başkan Adayı Joan Laporta, başkanlık seçimlerini kazanamazsa Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağına inandığını söyledi.

Laporta, Messi'nin Katalan ekibindeki kalışını uzatmaya ikna edilebileceğini düşünüyor, ancak bunun için 8 Mart'ta Victor Font ve Toni Freixa'yı geçip ikinci kez Barça başkanı olmayı başarması gerek.

Laporta ne söyledi?

Katalan kulübünün eski başkanı, kendisinin dışındaki iki adaydan birinin seçimleri kazanması hâlinde Messi'nin kulüpte kalmayacağından emin olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

"Messi ile iyi bir ilişkim var ve ona çok saygı duyuyorum. Kulübün durumuna göre ona bir teklifte bulunacağız.

"Belki birçok kulüple finansal olarak rekabet edemeyiz, ama Messi para tarafından yönetilen biri değil. Onun tek isteği, kariyerini mümkün olan en yüksek seviyede bitirmek."

Messi'nin geleceği konusundaki duruşu

Messi, kulübün yönetilme şeklinden dolayı hayâl kırıklığına uğradığı 2019-20 sezonunun sonunda Camp Nou'dan ayrılmaya çalışmış ve başarısız olmuştu.

33 yaşındaki oyuncu, uzun süreli bir yasal anlaşmazlığın önüne geçmek için bir yıl daha kulüpte kalacağını söylemişti. Ardından eski başkan Josep Maria Bartomeu, taraftarların ve kulüpteki nüfuzlu figürlerin yoğun baskısı sonrasında istifa etmişti.

Messi, bu sezon Ronald Koeman yönetiminde takıma sahada liderlik etmeye devam etti, ancak aralık ayında yaptığı açıklamada başka bir kulübe transfer olmaya açık kapı bıraktı:

"Gidecek miyim bilmiyorum, ama gidersem en iyi şekilde ayrılmak isterim," dedi. "Barcelona, herhangi bir oyuncudan çok daha büyük, buna tabiî ki ben de dâhilim. Umarım gelecek olan başkan, önemli şampiyonlukları yeniden kazanmamıza yardımcı olmak için iyi şeyler yapar."

Messi'nin adı hangi takımlarla anılıyor?

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Messi, ağustos ayında Barça'dan ayrılmak istediğini açıkladığı günden bu yana Avrupa'nın en iyi kulüplerinden bazılarının dikkatini çekiyor.

Manchester City, Paris Saint-Germain ve Inter, Messi için hamle yapmaya hazırlanırlarken, aynı zamanda MLS takımlarından Inter Miami'nin de Arjantinli süperstara olan ilgisi biliniyor.