Barcelona Basel forması giyen Arthur Cabral'ı transfer etmek istiyor

Teknik direktörlük koltuğuna Xavi'nin oturmasının ardından yeniden yapılanma planlarına ağırlık veren Barcelona, GOAL Brezilya'da yer alan habere göre Basel forması giyen Brezilyalı forvet Arthur Cabral'e her geçen gün daha fazla ilgi gösteriyor.

Katalan ekibi bu transfer için 15 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da ilgilendiği bilinen Cabral, bu sezon İsviçre Ligi'nde 13 gol atarken, takımının oynadığı tüm kulvarlarda 25 maçta 24 gole imzasını attı. 23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon ise 36 karşılaşmada 20 gol atmıştı.

Yıldız oyuncu daha önce ülkesinde Palmeiras forması da giymişti.

Agüero dönemedi

Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasının ardından skor gücü azalan Barcelona, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Sergio Agüero'dan da faydalanamıyordu.

Arjantinli yıldızın kalp ritmiyle ilgili yaşadığı sorundan dolayı futbol hayatına nokta koyma tehlikesiyle karşı karşıya kalması, Katalan ekibini golcü arayışına yönlendirdi.

Bu sezon bedelsiz olarak kadroya katılan Memphis Depay'ın attığı gollerle ayakta kalmaya çalışan Barcelona, Hollandalı yıldızdan 19 maçta sekiz gollük katkı almıştı. Barcelona'nın Depay sonrasındaki en skorer ismi ise dört golü bulunan Ansu Fati olmuştu.

Bu iki isim dışında iki golden fazla atan oyuncusu bulunmayan Barcelona'nın devre arasında kadrosunu güçlendirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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