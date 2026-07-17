Barcelona, Atlético'nun kışkırtıcı açıklamasına verdiği tepkiyle herkesi şaşırttı

Atlético Madrid’in CEO’su Miguel Ángel Gil Marín, Katalan kulübünün başkanı Juan Laporta’ya sert sözlerle saldırarak onu “medya gösterisi” yapmakla suçladı ve Barcelona ile ciddi bir krize yol açtı Arjantinli yıldız Julian Alvarez'i transfer etmek için defalarca girişimde bulunurken, oyuncunun “ne pahasına olursa olsun gelecek sezon Barcelona forması giymeyeceğini” vurguladı.

İspanyol “Mundo Deportivo” gazetesi, bu sert açıklamanın, Barcelona heyetinin İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası final maçını izlemek üzere New York’ta bulunduğu sırada yapıldığını ortaya çıkardı. Gözlemciler, bu zamanlamayı Katalan kulübünü uluslararası basının önünde utandırmak için “kışkırtıcı ve kasıtlı” olarak değerlendirdi.

Gil Marin, sert ifadelerle şunları söyledi: “Başkan Laporta’dan teklifinin kapalı olduğuna dair bazı açıklamalar duydum; bizim cevabımız ise reddimizin zaten açık olduğu yönündedir; çünkü onu satmak istemiyoruz. 100 milyon avroluk teklifi kabul etmeyeceğiz, 150 milyon avro ya da 200 milyon avroluk bir teklifi de kabul etmeyeceğiz.”

Atlético’nun üst düzey yöneticisi bununla yetinmedi, tonunu eşi görülmemiş bir şekilde sertleştirerek şöyle devam etti: “Rakip kulübün yakın çevresini çok iyi tanıyorum ve onların medya ve taraftarlar önünde kendi oyunlarının bir parçası olarak davrandıklarını biliyorum,” diyerek Barcelona yönetiminin transferlere yaklaşım tarzına açıkça işaret etti.

Gilles Marin, Laporta’dan bu davranışa son vermesini şahsen talep ettiğini ancak sonuç alamadığını açıkladı ve şöyle devam etti: “Başkanlarıyla iyi bir kişisel ilişkim var ve ondan açıkça geri adım atmasını istedim; Julian’ın satılık olmadığını vurguladım. Yine de, bu tutumu sürdürmekte ısrar ediyorlar çünkü bu, medya ve sosyal medyadaki oyunu besliyor.”

Sert ifadelerle şunları ekledi: “Julian Alvarez’in önümüzdeki sezon Barcelona’da oynamayacağını çok iyi biliyorlar. Utanç verici olan, taraftarlarının önünde, hatta daha da kötüsü, oyuncunun kendisinin önünde bu söylemi sürdürmeleri.”

Alvarez’in menajeri Fernando Hidalgo da Atlético’nun CEO’sunun saldırısından nasibini aldı. CEO, Hidalgo’yu sezon sonundan bu yana oyuncuya “kötü tavsiyeler” vermekle suçladı; ancak Hidalgo, “oyuncunun performansı ve davranışlarının mükemmel olmaya devam edeceği”ne olan güvenini vurguladı.

Buna karşılık, Barcelona kulübünden “Mundo Deportivo” gazetesine konuşan kaynaklar, Katalan yönetimin provokasyonlara kapılmamaya karar verdiğini ve Gil Marín ile sözlü bir tartışmaya girmeyeceğini, bunun yerine “sessiz kalmayı ve önümüzdeki Pazar günü Dünya Kupası sona erdikten sonra neler olacağını beklemeyi” tercih ettiğini açıkladı.

27 yaşındaki Álvarez, Arjantin milli takımıyla, kadrosunda 8 Barcelona oyuncusu bulunan İspanya'ya karşı Dünya Kupası final maçına çıkacak. Bu karşılaşma, İspanyol futbolunun iki devi arasındaki şiddetli çekişmenin ortasında, oyuncunun futbol geleceğini belirleyebilir.