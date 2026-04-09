Barcelona, Atlético Madrid maçındaki hakem tartışmasının ardından acil bir adım attı

Barcelona, dün Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atlético Madrid ile oynadığı karşılaşmada yaşanan hakem tartışmalarının ardından acil bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Atlético Madrid, özellikle ikinci yarıda yaşanan ve Rojiblancos oyuncusu Marc Poblet'in başrolünde olduğu bir pozisyonun yarattığı büyük hakem tartışmaları arasında, Barça'yı kendi sahasında 2-0 mağlup etti.

Atlético kalecisi Juan Musso, kale vuruşundan topu 6 metre alanında yakınında duran takım arkadaşı savunma oyuncusu Marc Poblet'e pasladı, ancak Poblet topu eliyle tuttu ve izleyicilerin şaşkın bakışları arasında tekrar oyuna soktu.

Hans Flick ve Barcelona oyuncuları, hakem Stefan Kovac'ı eleştirerek, Katalan takımına hak ettiği bir penaltıyı vermediğini vurguladılar.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano ise Perşembe günü sosyal medya hesaplarından şunları söyledi: "Son dakika: Barcelona, UEFA'ya resmi bir itirazda bulunmayı ciddi olarak düşünüyor."

"Kulüp, Atlético maçında alınan bazı hakem kararlarından memnun değil ve itirazda bulunmayı planlıyor" diye devam etti.

Son olarak şunları ekledi: "Bu kararlar arasında, kaleci Musso'nun pasını eliyle yakalayan Marc Bopel'in durumu da yer alıyor."

(Ayrıca okuyun)... Hakemlik uzmanı haykırıyor: Barcelona'nın Atlético karşısında yaşadıkları bir skandal