Barcelona-Atlético Madrid maçında kaçakların kararlarının ardındaki heyecan verici ayrıntılar

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen ses kayıtları, Barcelona'nın Atlético Madrid'e karşı 2-1 kazandığı maçta, Barcelona oyuncusu Gerard Martín'in kırmızı kartının geri alınmasının perde arkasını ortaya çıkardı.

İspanyol "AS" gazetesi, maçta VAR'ın müdahale ettiği iki tartışmalı an olduğunu doğruladı. İlki, 48. dakikada Almeida'ya yaptığı faulün ardından Gerard Martin'in doğrudan kırmızı kart görmesinin iptal edilmesiyle ilgiliydi. VAR odası, saha hakemi Busquets Ferrer'i ekrana çağırarak pozisyonu inceledi Sonuç olarak kararını değiştirerek genç oyuncuya sadece sarı kart gösterdi.

İspanya Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan kayıtlar, VAR odasının hakem Ferrer'e Martin'in faulünde "kırmızı kartın iptal edilebileceğini" değerlendirmesi için uyarıda bulunduğunu gösterdi.

Video odası maç analizinde şunları söyledi: "Bence bu, Barcelona oyuncusunun topu normal bir şekilde oynadığı bir oyun. Bu normal bir oyun dinamiği; topu oynadı ve ardından Atlético oyuncusuyla doğal bir şekilde temas etti."

Görüntüleri inceledikten sonra hakem Busquets Ferrer bu yoruma katılarak, "Tamam, Barcelona oyuncusu topun kontrolünü elinde tutuyor, topu oynuyor ve ardından rakibin üzerine basıyor, bu normal bir hareket" dedi ve ardından kırmızı kartın iptal edilmesini ve Martin'e sarı kart gösterilmesini onayladı.

İkinci olayda ise Atlético Madrid oyuncusu Nico González oyundan atıldı. González, ilk yarıda uzatma dakikalarında Lamine Yamal'a yaptığı müdahale nedeniyle ilk başta ikinci sarı kartını görmüştü, ancak VAR hakemi tekrar çağırdı ve hakem ikinci sarı kartı iptal ederek bunun yerine doğrudan kırmızı kart gösterdi.

VAR hakemi Ferrer'e, "Kesin bir gol fırsatını engellediği için kırmızı kart öneriyorum" dedi. Hakem, görüntüyü inceledikten sonra bunu onaylayarak, "Temas noktası açıkça ceza sahası dışındaydı ve faul açıktı, evet, kaleye şut atmaya hazırlanıyordu" dedi.

VAR odası, pozisyonu analiz etmeye devam ederek şunları açıkladı: "Bana göre, forvet her an topun kontrolünü elinde tutuyor ve kaleye doğru ilerliyor. Hiçbir savunma oyuncusu yaklaşmadığı için bu faul, kesin bir gol fırsatını engelledi." Ferrer ise şöyle yanıt verdi: "Tamamen katılıyorum, etrafında savunma oyuncusu yok ve bir sonraki adım şut atmaktı. İkinci sarı kartı iptal edip doğrudan kırmızı kart göstereceğim." Ayrıca



