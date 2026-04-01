Barcelona - Atlético Madrid maçına bilet nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi çeyrek final bilet fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Barcelona, 8 Nisan Çarşamba günü Barselona'daki Spotify Camp Nou'da Atlético Madrid'i ağırlayacak.

Barcelona şu anda La Liga'da 1. sırada yer alıyor ve Avrupa'da da güçlü bir takım. Öte yandan, Atletico Madrid ligde 4. sırada bulunuyor ve bu sezon büyük bir kupa kazanmak için Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumda.

GOAL, Barcelona - Atletico Madrid maçı biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dahil olmak üzere, bilet teminiyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

Barcelona - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlıyor?

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Spotify Camp Nou

Yaklaşan Barcelona - Atletico Madrid biletleri?

Tarih Maç (Yerel Saat) Yer Biletler 4 Nisan 2026 Atlético Madrid - FC Barcelona (21:00) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Bilet 8 Nisan 2026 FC Barcelona - Atlético Madrid (21:00) Spotify Camp Nou, Barselona Biletler 14 Nisan 2026 Atlético Madrid - FC Barcelona (21:00) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Bilet

Barcelona - Atlético Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl satın alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dışında, Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri doğrudan UEFA üzerinden satın alamazsınız.

Bunun yerine, biletler bu sezonun turnuvasında yarışan takımlar arasında kulüp bazında satılmaktadır.

Katılmak istediğiniz maç için ilgili kulübün web sitesini ziyaret etmeli ve biletinizi oradan satın almalısınız.

Taraftarlar için Şampiyonlar Ligi biletlerini satın almanın en güvenli yolu kulüplerin resmi internet siteleri olsa da, maçlara gitmek isteyenler son dakika biletlerini garantilemek için StubHub gibi ikincil satış sitelerini de değerlendirebilirler.

Barcelona - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin yer aldığı, maçın oynanacağı yer ve turnuvanın hangi aşamasında olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Örneğin, Real Madrid veya Arsenal'in yer aldığı bir yarı final maçı, Limassol'da Pafos'u izlemek için oynanan bir grup aşaması maçından çok daha pahalı olacaktır.

Kulüpler genellikle sezon başında lig aşaması için UEFA Şampiyonlar Ligi bilet fiyatlarını belirler. Bir takım eleme turlarına yükselirse, rakip, yer ve talebe bağlı olarak belirli maçların fiyatları artabilir.

Biletlerin durumu ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını takip edin.

Son dakika seçenekleri arıyorsanız, StubHub gibi ikinci el bilet satış sitelerinde şu anda biletler mevcut.

Barcelona - Atletico Madrid maçından ne beklemeli?

Bu tamamen İspanyol takımlarının karşılaştığı kıtasal mücadele, her iki kulüp için de kritik bir noktaya geldi.

Barcelona, Spotify Camp Nou'nun ışıkları altında durmak bilmeyen bir formda. 15 Mart'ta Sevilla'yı 5-2'lik net bir skorla mağlup ettikten sonra, 18 Mart'ta Newcastle United'ı 7-2'lik skorla ezip geçerek son 16 turuna yükseldi.

Lamine Yamal'ın süperstarlığa yükselişini sürdürmesi ve Robert Lewandowski'nin ceza sahasında etkili olmaya devam etmesiyle, Hansi Flick'in takımı çok azının durdurabileceği bir dikey oyun sergiliyor.

Atletico Madrid, Tottenham ile oynadığı maçların ardından buraya gelmeyi garantiledi. 10 Mart'ta ilk maçı 5-2 kazanan takım, 18 Mart'ta Londra'da 2-3 yenilgiye rağmen toplamda üstünlük sağlayarak tur atladı.

Diego Simeone'nin öğrencileri son maçlarında Real Madrid'e 3-2'lik bir mağlubiyet yaşasa da, eleme turlarında her rakip için bir kabus olmaya devam ediyor.

