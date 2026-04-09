Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’e karşı oynayacağı maç öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından bir cezayla karşı karşıya kalabilir.

Barcelona, dün akşam Çarşamba günü “Spotify Camp Nou”da oynanan kıtasal turnuvanın çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid’e 0-2 mağlup oldu.

Ancak başlama düdüğünden önce, bazı Barcelona taraftarları Atletico Madrid otobüsü stadyuma gelirken otobüse yabancı maddeler attı; bu olay, bu sezon kupadaki önceki bir karşılaşmada da tekrarlanmıştı.

Olay, stadyuma giden cadde üzerinde meydana geldi. Otobüs, bir dizi cisimle hedef alındı; kafilede yaralanan olmadı ancak maddi hasara yol açtı; özellikle sürücü tarafındaki iki cam zarar gördü.

Bu konuda konuşan “Rojiblancos”un teknik direktörü Diego Simeone, “Toplum değişmedi ve bunu düzeltemeyiz; bu münferit bir olay değil, Barcelona’yı her ziyaret ettiğimizde genellikle tekrarlanan bir şey” dedi.

İspanyol “Mundo Deportivo” gazetesi, UEFA yönetmeliklerinin metnini, özellikle de “UEFA müsabakalarında düzen ve güvenlik” ile ilgili 16. maddeyi aktardı.

Maddeye göre, “Ev sahibi kulüpler ve ulusal federasyonlar, maçlardan önce, maç sırasında ve maçlardan sonra stadyum içinde ve çevresinde düzen ve güvenlikten sorumludur. Tüm federasyonlar ve kulüpler UEFA’nın güvenlik talimatlarına uymak zorundadır; meydana gelebilecek her türlü olaydan sorumludur ve maçın organizasyonunda bir ihmal bulunmadığını kanıtlayamadıkları takdirde disiplin cezalarına maruz kalabilirler.”

“Mundo Deportivo”ya göre, UEFA Disiplin Kurulu’nun kararının açıklanması bekleniyor; ancak göstergeler, Katalan kulübüne para cezası verilmesinin daha olası olduğuna işaret ediyor.

