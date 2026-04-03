Barcelona, Atlético karşısında yıldızını geri kazanıyor... ve 3 oyuncu kendilerini tehdit altında hissediyor

Barcelona, yarın Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftası kapsamında "Riazor Metropolitano" Stadyumu'nda Atlético Madrid'e konuk olduğunda, önemli yıldızlarından birini kadrosuna geri kazandıracak.

Katalan gazetesi "Sport"un haberine göre, İspanyol savunma oyuncusu Eric Garcia, sakatlığından kurtulduktan sonra Atlético maçında ilk 11'e geri dönecek, ancak hangi pozisyonda oynayacağı henüz belli değil: sağ bek mi, yoksa stoper mi?

Nihai karar... Alman mahkemesi, Gazze ile ilgili paylaşımlar davasında kararını verdi

Bosna felaketine rağmen... Barcelona kararlı, Bastoni yanıtını verdi

Avrupa ve ırkçılık: İngiltere mücadelede önde... Yamal, Vinicius'un zayıflığından muzdarip

Gazete, Eric Garcia'nın ilk 11'e girmesinin, kadrodan çıkması beklenen 3 isimden birinin yerine olacağını belirtti. Bu isimler: Ronald Araujo, Gerard Martin ve Joao Cancelo.

Buna karşılık, "Sport" gazetesi, genç Pau Cubarsi'nin Katalan takımının savunma hattında vazgeçilmez bir unsur olmaya devam ettiğini vurguladı.

Barça, 73 puanla La Liga sıralamasında lider durumda ve yarın Real Mallorca'ya konuk olacak ikinci sıradaki rakibi Real Madrid'den 4 puan önde.