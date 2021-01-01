Barcelona - Athletic Bilbao ve Real Sociedad - Athletic Bilbao | İspanya'da tribünler taraftarları bekliyor

İspanya futbolu seyircilerle buluşmaya çok yaklaştı. Nisan ayında oynanacak kupa finallerine seyirci alınabilir.

Hemen her ülkede olduğu gibi İspanya'da da yaklaşık bir senedir taraftarlar, tribünlerden uzakta. Geri dönüş konusunda uzun süredir bazı söylentiler mevcuttu ama ilk defa somut adımlar atılmaya başlandı.

Henüz resmiyet kazanmasa da, önümüzdeki Nisan ayında oynanacak iki Kral Kupası finalinde stadyumlarda seyirci olabilir. Cadena Ser'in haberine göre geçen senenin ertelenen Athletic Bilbao - Real Sociedad derbisi ile bu senenin FC Barcelona - Athletic Bilbao finaline taraftarların alınması bekleniyor. Her iki maça da Sevilla'daki La Cartuja Stadı ev sahipliği yapacak. Plana göre karşılaşmalarda stadyum kapasitesinin yüzde 20-25'i doldurulabilecek.

Öte yandan hem Barcelona'dan hem de Bask bölgesinden Sevilla'ya yoğun bir hareket olmaması için biletler yalnızca Endülüs bölgesinde satışa sunulacak.

Kral Kupası'nda finaller ne zaman?

Athletic Bilbao ile Real Sociedad arasındaki final müsabakası 3 Nisan'da oynanacak. Athletic Bilbao, 17 Nisan'da ise bu sefer Barcelona ile karşılaşacak.

2020 finali neden ertelendi?

2020 yılında Kral Kupası'nın yarı final maçları Mart ayının ilk haftasında sona ermişti. Çıkan sonuçların ardından iki Bask ekibi Real Sociedad ve Athletic Bilbao adlarını finale yazdırmıştı. Karşılaşmanın 18 Nisan 2020 günü oynanması planlanıyordu. Fakat Mart ayının orasından alınan Koronavirus önlemleri nedeniyle önce futbola ara verildi. Ardından da maçın seyricisiz oynanması gündeme geldi. İki ekip de buna yanaşmadı. Bask bölgesinin temsilcisi olan her iki kulüp de tarihi önem sahip finalin taraftarlarla oynanması gerektiğini ileterek, beklemeyi göze aldılar.

Fakat aradan geçen bir senede final oynanamadı. En sonunda 3 Nisan 2021'e tarih verildi. Bu sezon da finale yükselmeyi başaran Athletic Bilbao, iki hafta arayla iki ayrı sezonun finalini oynayacak.

İlk tepkiler nasıl?

Finallerin seyircili oynanma itimalinin ardından spor ve siyaset dünyasından görüşler gelmeye başladı. Genel kanı, salgın kurallarının ihmal edilmemesi yönünde.

Real Sociedad Kaptanı Mikel Oyarzabal: Hepimiz stadyumda seyircilerin olmasını diliyoruz, ancak salgının iyiliği için karar vermek gerek.

Bask Hükümeti Sözcüsü Bingen Zupiria: İnsanlardan kalabalık ortamlarda olmamalarını koruma önlemlerini abartmasını istediğimiz bir dönemde onları bir futbol maçına davet etmek için en iyi zaman görünmüyor.

Sağlık Bakanı Carolina Darias: Açık ve güçlü olmak istiyorum: uygun değil, uygun değil ve uygun değil. Şu an değil!