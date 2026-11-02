Barcelona-Aston Villa maçı: Maç bilgileri

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 3 Kas 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Katalanların hücum gücü, Unai Emery’nin Avrupa uzmanlarıyla karşı karşıya

Getty Images

Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa’yı Spotify Camp Nou’da ağırlıyor. Katalonya’da heyecan verici bir Avrupa gecesi vadeden bu maça iki takım farklı form durumlarıyla çıkıyor.

Hansi Flick’in takımı, bu karşılaşma öncesinde zorlu bir dönemden geçti. Barcelona, La Liga’da Real Madrid’e 1-2, Şampiyonlar Ligi’nde ise evinde Paris Saint-Germain’e 4-2 mağlup olduğu son üç maçının ikisini kaybetti. Sezonun kritik bir aşamasında hem ligdeki hem de Avrupa’daki formu düşüşe geçti.

Getty Images

Villa ise çok daha iyi durumda. Unai Emery’nin takımı, Premier League’deki son maçında Manchester City’yi 2-1 yendi. Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’yi 6-0, Viking’i de 3-1 mağlup ederek etkileyici bir performans sergiledi. Son dönemdeki tek kötü sonucu, salı günü Carabao Kupası’nda Bournemouth’a karşı aldığı 3-0’lık yenilgiydi.

Şampiyonlar Ligi puan tablosunda Barcelona sekizinci, Villa ise ikinci sırada yer alıyor. Bu tablo, Emery’nin takımının bu sezon Avrupa’da ne kadar iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

Lamine Yamal, Barcelona’nın hücum tehdidinin merkezinde yer almaya devam ediyor. Genç oyuncu, hedeflerinin kulüp futbolunun çok ötesine uzandığını açıkça belirtti. Flick, Villa’nın tüm kulvarlardaki son beş maçında yalnızca beş gol yiyen savunmasını aşmak için onun yaratıcılığına güvenecek.

Villa için Camp Nou ziyareti, Avrupa’nın en iyileri arasında yer aldığını kanıtlamak adına bir başka fırsat. Emery, en üst düzeyde kazanabilecek bir takım kurdu ve bu sezonki Şampiyonlar Ligi performansı da bunu somut biçimde destekliyor.

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