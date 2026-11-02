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Şampiyonlar Ligi
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Barcelona-Aston Villa UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bakış: Barcelona, Aston Villa’nın büyük hedeflerine set çekmek istiyor

Barcelona - Aston Villa
Şampiyonlar Ligi
Barcelona
Aston Villa

Deportivo Alavés'i 6-1'lik ezici bir skorla mağlup ederek Clásico'daki hayal kırıklığını geride bırakan ve yeniden moral bulan Hansi Flick'in Barcelona'sı, ülke içindeki hayal kırıklığını geride bırakıp Avrupa'daki yenilmezlik serisini korumak isteyen iddialı Aston Villa'yı ağırlıyor.

Barcelona-Aston Villa maçı: Maç bilgileri

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Spotify Camp Nou

Katalanların hücum gücü, Unai Emery’nin Avrupa uzmanlarıyla karşı karşıya

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa’yı Spotify Camp Nou’da ağırlıyor. Katalonya’da heyecan verici bir Avrupa gecesi vadeden bu maça iki takım farklı form durumlarıyla çıkıyor.

Hansi Flick’in takımı, bu karşılaşma öncesinde zorlu bir dönemden geçti. Barcelona, La Liga’da Real Madrid’e 1-2, Şampiyonlar Ligi’nde ise evinde Paris Saint-Germain’e 4-2 mağlup olduğu son üç maçının ikisini kaybetti. Sezonun kritik bir aşamasında hem ligdeki hem de Avrupa’daki formu düşüşe geçti.

Aston Villa FC v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Villa ise çok daha iyi durumda. Unai Emery’nin takımı, Premier League’deki son maçında Manchester City’yi 2-1 yendi. Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’yi 6-0, Viking’i de 3-1 mağlup ederek etkileyici bir performans sergiledi. Son dönemdeki tek kötü sonucu, salı günü Carabao Kupası’nda Bournemouth’a karşı aldığı 3-0’lık yenilgiydi.

Şampiyonlar Ligi puan tablosunda Barcelona sekizinci, Villa ise ikinci sırada yer alıyor. Bu tablo, Emery’nin takımının bu sezon Avrupa’da ne kadar iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

Lamine Yamal, Barcelona’nın hücum tehdidinin merkezinde yer almaya devam ediyor. Genç oyuncu, hedeflerinin kulüp futbolunun çok ötesine uzandığını açıkça belirtti. Flick, Villa’nın tüm kulvarlardaki son beş maçında yalnızca beş gol yiyen savunmasını aşmak için onun yaratıcılığına güvenecek.

Villa için Camp Nou ziyareti, Avrupa’nın en iyileri arasında yer aldığını kanıtlamak adına bir başka fırsat. Emery, en üst düzeyde kazanabilecek bir takım kurdu ve bu sezonki Şampiyonlar Ligi performansı da bunu somut biçimde destekliyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona vs Aston Villa Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Diziliş
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
3-4-2-1
J. GarciaJ. GarciaJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartP. CubarsiP. CubarsiG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonM. BernalM. BernalD. OlmoD. OlmoL. YamalL. YamalPedriPedriRaphinhaRaphinhaZ. SuzukiZ. SuzukiP. TorresP. TorresV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefT. MingsT. MingsR. BarkleyR. BarkleyJ. GomesJ. GomesI. MbayeI. MbayeE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnAlysson EdwardAlysson EdwardN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Barcelona

İlk 11

Aston Villa

Teknik direktör

  • H. Flick
  • U. Emery

Form durumu

BAR

BAR - Form

GAL
K1-4
BET
K2-5
PSG
K4-2
RMA
K1-2
ALA
K6-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
AVL

AVL - Form

NEW
K0-1
VIK
K3-1
MCI
K2-1
BOU
K3-0
FUL
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

İkili rekabet geçmişi

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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