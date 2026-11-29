Barcelona, Arjantinli yükselen bir yeteneği yakından takip ediyor. Kulüp, şu anda Katar'da düzenlenen U17 Dünya Kupası'nda dikkat çekici performans sergileyen Arjantin U17 Milli Takımı'nın sol beki ve kaptanı, 17 yaşındaki Simón Escobar'ı kadrosuna katma yarışına dahil oldu.

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U17 Dünya Kupası, dünyanın dört bir yanında öne çıkan genç yetenekleri keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu da Barcelona'yı, kulübün alt yaş grubu takımlarını güçlendirecek uygun fırsatlar arayışıyla turnuvayı yakından izlemeye yöneltiyor.

Barcelona geçen yıl da Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim (18) ile Belçikalı kanat oyuncusu Jesse Bisiwu'yu (18) takibe almış, ardından iki oyuncuyu da transfer etmeyi başarmıştı.

Bu kapsamda İngiltere'deki basın haberleri, Barcelona'nın Arjantin U17 Milli Takımı'nda kaptanlık bandını taşıyan sol bek Simón Escobar'ı transfer etmekle ilgilendiğini ortaya koydu.

Vélez Sarsfield forması giyen genç oyuncu, turnuvada şu ana kadar çıktığı iki maçta bir gol atıp bir asist yaptı. Bu performans, Katalan kulübünün gözlemcilerinin dikkatini çekti.

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Öte yandan İngiliz TEAMtalk, Barcelona'nın Chelsea ve Brighton ile birlikte Escobar'ı transfer etme yarışına girdiğini bildirdi.

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Simón Escobar genç yaşına rağmen Vélez Sarsfield'ın A takımında şimdiden 15 maça çıktı, ayrıca Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin A Milli Takımı'nın antrenmanlarına da katıldı.

Oyuncu, sol kanatta daha ileri bir pozisyonda da görev yapabilmesiyle öne çıkıyor. Bu da sahadaki çok yönlülüğünü artırıyor.

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Escobar'ın geleceği parlak görünse de yakın gelecekte başka bir kulübe transfer olması kolay olmayacak.

Oyuncu, geçen ekim ayında Vélez ile sözleşmesini 2028 yılının sonuna kadar uzattı. Ayrıca Avrupa futboluna geçebilmek için önümüzdeki 17 Temmuz'da yasal yaşa ulaşmayı beklemesi gerekiyor.

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Habere göre Vélez Sarsfield, Escobar'ı hiçbir koşulda satmayı düşünmüyor. Arjantin kulübü, genç oyuncuyu projesinin önemli parçalarından biri ve önümüzdeki dönemde takımın gelişiminde güvendiği isimlerden biri olarak görüyor.

Barcelona'nın Simón Escobar'a olan ilgisinin nereye varacağı ve Katalan kulübünün, oyuncusu Ebrima Tunkara'nın şimdiden etkileyici performans sergilediği U17 Dünya Kupası'nda başka yetenekler keşfedip keşfedemeyeceği merak konusu.