Barcelona antrenmanında kavga: Messi ve Griezmann birbirine girdi

Barcelona'nın bugünkü antrenmanında iki yıldız oyuncunun kavga ettikleri iddia edildi.

’nın 30. haftasında ile 0-0 berabere kalan ve liderliği averaj farkıyla ’e kaptıran ’da gerginlik antrenmana yansıdı.

Diario Gol' de yer alan habere göre ’nin bu sezon birçok kez aralarında sorun olduğu iddia edilen Antoine Griezmann ile antrenmanda kavga ettiği öne sürüldü.

Haberin detaylarına göre antrenmanda ciddi bir tartışma yaşayan ikiliyi teknik direktör Quique Setien ile oyuncular zorlukla ayırdı.

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Barcelona’da son dönemde ’den Lautaro Martinez’in transferinin gerçekleştirileceği ve Griezmann’ın ’a gönderileceği iddia ediliyordu.