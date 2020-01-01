Barcelona

Barcelona antrenmanında kavga: Messi ve Griezmann birbirine girdi

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Antoine Griezmann Lionel Messi Barcelona
Getty/Goal
Barcelona'nın bugünkü antrenmanında iki yıldız oyuncunun kavga ettikleri iddia edildi.

La Liga’nın 30. haftasında Sevilla ile 0-0 berabere kalan ve liderliği averaj farkıyla Real Madrid’e kaptıran Barcelona’da gerginlik antrenmana yansıdı.

Diario Gol' de yer alan habere göre Lionel Messi’nin bu sezon birçok kez aralarında sorun olduğu iddia edilen Antoine Griezmann ile antrenmanda kavga ettiği öne sürüldü.

Haberin detaylarına göre antrenmanda ciddi bir tartışma yaşayan ikiliyi teknik direktör Quique Setien ile oyuncular zorlukla ayırdı.

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    Barcelona’da son dönemde Inter’den Lautaro Martinez’in transferinin gerçekleştirileceği ve Griezmann’ın Manchester United’a gönderileceği iddia ediliyordu.

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